Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня

Представники «влади» продають своє житло в окупованому Криму

Успішні дії Збройних сил України змушують так звану «владу» тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин, в таємниці від підлеглих, намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова», – йдеться в повідомленні.

Крім того, рашисти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування Кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

«Воєнна розвідка України нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності», – додали в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що Росія визнала, що колаборанти у Криму та на Херсонщині під загрозою знищення.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.