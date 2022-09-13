«Ватні» пабліки вибухнули: кримчани не збираються воювати з Україною за вказівкою Москви

Приблизно 80% не підтримують ідею йти воювати

Проросійські Telegram-канали спробували з'ясувати ставлення жителів окупованого Криму до війни. Депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет вирішив запитати, чи потрібна загальна мобілізація для війни в Україні. Результати стали сюрпризом для рашистів: приблизно 80% не підтримують ідею йти воювати проти України.

Кримчани рішуче висловилися проти такої ідеї. Свідченням цього є число лайків на опитуванні загарбників.

Перед цим росіяни «послали» депутата Держдуми, який вимагає повну мобілізацію. Депутат Державної думи РФ від «Єдиної Росії» Михайло Шеремет заявив, що «росіянам потрібно бути солідарними з тими, хто зараз воює». Він закликав провести у країні мобілізацію, щоб перемогти у війні проти України. Через що отримав багато нецензурної лайки у коментарях до свого посту.

Нагадаємо, в окупованих містах Луганщини російські загарбники вдаються до нових методів примусової мобілізації чоловіків.

Раніше розвідка пояснила, чому Путін не оголошує в Росії загальну мобілізацію. Щоб поповнювати втрати на фронті, у РФ проводять «приховану мобілізацію», але відкрито про це влада говорити не хоче.