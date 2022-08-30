Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хакери увімкнули гімн України в ефірі кримського радіо

Надія Клочко
glavcom.ua
Хакери увімкнули гімн України в ефірі кримського радіо
Окупанти заявляють, що уже другий тиждень тривають атаки на кримські телеканали та радіостанції
фото з відкритих джерел

У ефірі «Радіо Крим» вдень 30 серпня зазвучав гімн України

Інтернет-мовлення російської радіостанції «Радіо Крим», яка мовить на окупованому Росією півострові, зламали хакери. У ефірі радіостанції увімкнули гімн України.

Факт злому підтвердила і сама радіостанція. У заяві «Радіо Крим» зазначається, що радіостанція уже працює над відновленням мовлення.

«Мовлення радіостанції було зламано у вівторок в одному із денних ефірних відрізків. Це сталося на технологічній ділянці за межами радіостанції. Проблема торкнулася лише інтернет-сегменту та передавачів, які транслювали сигнал із супутника», – йдеться у повідомленні на Тelegram-каналі радіостанції.

Радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков заявив, що атаки на інтернет-майданчики кримських телеканалів та радіостанцій тривають уже другий тиждень.

«Другий тиждень продовжуються атаки на інтернет-майданчики кримських телеканалів та радіостанцій. Проблема вирішується. Найближчим часом мовлення «Радіо Крим» буде відновлено», – заявив він.

Зазначимо, що станом на цю хвилину сайт радіостанції залишається недоступним.

Нагадаємо, раніше українські хакери зламали російське пропагандистське телебачення в окупованому Криму та запустили архівне відеозвернення президента Володимира Зеленського щодо півострова. 

Читайте також:

Теги: Крим хакер росія гімн

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хакери атакували «Росреєстр» і привітали РФ з Днем Конституції України
Хакери атакували «Росреєстр» і привітали РФ з Днем Конституції України
28 червня, 19:32
Втрати окупантів в Україні показали по російському телебаченні
У Росії хакери зламали кабельне телебачення і показували втрати окупантів в Україні (відео)
14 серпня, 06:51
Російські хакери здійснили масовану атаку на країну-члена НАТО
Російські хакери здійснили масовану атаку на країну-члена НАТО
27 серпня, 05:21

Суспільство

Хакери увімкнули гімн України в ефірі кримського радіо
Хакери увімкнули гімн України в ефірі кримського радіо
Як російський літак Су-25 допомагає ЗСУ: волонтери запустили креативний проєкт
Як російський літак Су-25 допомагає ЗСУ: волонтери запустили креативний проєкт
Ольга Таран. Історія медика, яка рятувала поранених у Маріуполі
Ольга Таран. Історія медика, яка рятувала поранених у Маріуполі
Збір коштів на заставу для підозрюваного у торгівлі наркотиками: нові деталі
Збір коштів на заставу для підозрюваного у торгівлі наркотиками: нові деталі
Аварія на дільниці Підволочиськ-Максимівка: «Укрзалізниця» відновила рух потягів
Аварія на дільниці Підволочиськ-Максимівка: «Укрзалізниця» відновила рух потягів
Спека та грози: якою буде погода 30 серпня
Спека та грози: якою буде погода 30 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
82K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
48K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
36K
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена
34K
Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)
29K
Наступ ЗСУ на Херсонщині. Банкова закликала журналістів схаменутися

Новини

Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Сьогодні, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту