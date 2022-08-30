Хакери увімкнули гімн України в ефірі кримського радіо
У ефірі «Радіо Крим» вдень 30 серпня зазвучав гімн України
Інтернет-мовлення російської радіостанції «Радіо Крим», яка мовить на окупованому Росією півострові, зламали хакери. У ефірі радіостанції увімкнули гімн України.
Факт злому підтвердила і сама радіостанція. У заяві «Радіо Крим» зазначається, що радіостанція уже працює над відновленням мовлення.
«Мовлення радіостанції було зламано у вівторок в одному із денних ефірних відрізків. Це сталося на технологічній ділянці за межами радіостанції. Проблема торкнулася лише інтернет-сегменту та передавачів, які транслювали сигнал із супутника», – йдеться у повідомленні на Тelegram-каналі радіостанції.
Радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков заявив, що атаки на інтернет-майданчики кримських телеканалів та радіостанцій тривають уже другий тиждень.
«Другий тиждень продовжуються атаки на інтернет-майданчики кримських телеканалів та радіостанцій. Проблема вирішується. Найближчим часом мовлення «Радіо Крим» буде відновлено», – заявив він.
Зазначимо, що станом на цю хвилину сайт радіостанції залишається недоступним.
Нагадаємо, раніше українські хакери зламали російське пропагандистське телебачення в окупованому Криму та запустили архівне відеозвернення президента Володимира Зеленського щодо півострова.
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