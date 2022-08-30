Хакери увімкнули гімн України в ефірі кримського радіо

Окупанти заявляють, що уже другий тиждень тривають атаки на кримські телеканали та радіостанції

У ефірі «Радіо Крим» вдень 30 серпня зазвучав гімн України

Інтернет-мовлення російської радіостанції «Радіо Крим», яка мовить на окупованому Росією півострові, зламали хакери. У ефірі радіостанції увімкнули гімн України.

Факт злому підтвердила і сама радіостанція. У заяві «Радіо Крим» зазначається, що радіостанція уже працює над відновленням мовлення.

«Мовлення радіостанції було зламано у вівторок в одному із денних ефірних відрізків. Це сталося на технологічній ділянці за межами радіостанції. Проблема торкнулася лише інтернет-сегменту та передавачів, які транслювали сигнал із супутника», – йдеться у повідомленні на Тelegram-каналі радіостанції.

Радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков заявив, що атаки на інтернет-майданчики кримських телеканалів та радіостанцій тривають уже другий тиждень.

«Другий тиждень продовжуються атаки на інтернет-майданчики кримських телеканалів та радіостанцій. Проблема вирішується. Найближчим часом мовлення «Радіо Крим» буде відновлено», – заявив він.

Зазначимо, що станом на цю хвилину сайт радіостанції залишається недоступним.

Нагадаємо, раніше українські хакери зламали російське пропагандистське телебачення в окупованому Криму та запустили архівне відеозвернення президента Володимира Зеленського щодо півострова.