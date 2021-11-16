В Україні – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

Саме цього дня 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача Українського радіо

Cьогодні в Україні відзначається День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Свято встановлено «…на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв’язку України…» згідно з Указом Президента «Про День працівників радіо, телебачення та зв’язку» від 11 листопада 1994 року.

Історія свята розпочалася 16 листопада 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали цей день як професійне свято.

Нині ж до них долучилися телевізійники, представники інтернет-ЗМІ. Цей день відзначають і фахівці зв’язку, що забезпечують роботу телефонних мереж та мереж Інтернет-зв’язку.

Люди, які працюють у цій сфері, не знають звичних для багатьох вихідних і свят, адже радіо- та теленовини виходять щодня, в будь-яку пору року та за будь-якої погоди. Вони роблять усе, щоб у нас працювали мобільні телефони й Інтернет, щоб ми були в курсі останніх подій.

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