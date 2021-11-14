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    Фрукти у формі серця вирощує фермер на Черкащині (відео)

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    Найкраще яблука-серця вирощувати із сорту &laquo;Голден&raquo; - Фрукти у формі серця вирощує фермер на Черкащині (відео)
    Найкраще яблука-серця вирощувати із сорту «Голден»
    фото: suspilne.media

    Форму їм надають спеціальні контейнери

    На Черкащині у селі Теклине вирощують яблука у формі серця. Агроном фермерського господарства Володимир Бардик почав експериментувати три роки тому. Про це ідеться у матеріалі «Суспільного».

    Цьогоріч зібрали дві тисячі «амурних» яблук. Продаватимуть їх напередодні Дня закоханих. Саме тоді на них найбільший попит.

    «Яблука збираємо у вересні – на початку жовтня, закладаємо їх в холодильник», – пояснив Володимир Бардик.

    Найкраще яблука-серця вирощувати із сорту «Голден». Форму їм надають спеціальні контейнери. Втім, треба знати, коли саме надягнути на плід контейнер:

    «Ми чекаємо, коли яблуко виросте десь діаметром 50-55 міліметрів, щоб воно щільно лягало у формочку, щоб воно не хилиталось у ній. Бо якщо буде маленьке яблуко і як буде вітер, воно може зміститися і сердечко отак вийде, однобоке», – розповів агроном.

    Після двох місяців дозрівання у формі збирають урожай.

    «Дуже всім подобається таке яблуко. Ось були торгові представники тижнів зо два тому, то відразу забронювали усі яблука на День Валентина», – зауважують у фермерському господарстві.

    Проте реалізовувати такі яблука будуть і поштучно – через їхню унікальність.

    Власник фермерського господарства Дмитро Дулін розповів, що для яблук розробили спеціальне пакування: «Розроблена спеціальне пакування для такого яблука. Якщо хтось комусь хоче подарувати на День народження чи коханій людині до свята, ми плануємо зробити це можливим через інтернет».

    Раніше повідомлялося, що два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету вивели в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним.

    Теги: свята інтернет урожай фермер вітер фрукти
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    Фрукти у формі серця вирощує фермер на Черкащині (відео)