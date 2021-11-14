Фрукти у формі серця вирощує фермер на Черкащині (відео)

Форму їм надають спеціальні контейнери

На Черкащині у селі Теклине вирощують яблука у формі серця. Агроном фермерського господарства Володимир Бардик почав експериментувати три роки тому. Про це ідеться у матеріалі «Суспільного».

Цьогоріч зібрали дві тисячі «амурних» яблук. Продаватимуть їх напередодні Дня закоханих. Саме тоді на них найбільший попит.

«Яблука збираємо у вересні – на початку жовтня, закладаємо їх в холодильник», – пояснив Володимир Бардик.

Найкраще яблука-серця вирощувати із сорту «Голден». Форму їм надають спеціальні контейнери. Втім, треба знати, коли саме надягнути на плід контейнер:

«Ми чекаємо, коли яблуко виросте десь діаметром 50-55 міліметрів, щоб воно щільно лягало у формочку, щоб воно не хилиталось у ній. Бо якщо буде маленьке яблуко і як буде вітер, воно може зміститися і сердечко отак вийде, однобоке», – розповів агроном.

Після двох місяців дозрівання у формі збирають урожай.

«Дуже всім подобається таке яблуко. Ось були торгові представники тижнів зо два тому, то відразу забронювали усі яблука на День Валентина», – зауважують у фермерському господарстві.

Проте реалізовувати такі яблука будуть і поштучно – через їхню унікальність.

Власник фермерського господарства Дмитро Дулін розповів, що для яблук розробили спеціальне пакування: «Розроблена спеціальне пакування для такого яблука. Якщо хтось комусь хоче подарувати на День народження чи коханій людині до свята, ми плануємо зробити це можливим через інтернет».

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