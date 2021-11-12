Ялинка за 500 тис. грн. На Вінниччині можуть встановити штучне дерево, містяни проти
Переможець аукціону має доставити товар до 15 грудня
Міська рада Хмільника, що на Вінниччині, запланувала до новорічних свят придбати штучну ялинку з декором. Відповідне оголошення про закупівлю опубліковане на сайті Прозорро.
Відділ культури і туризму готовий віддати за штучну ялинку з декором – 514,5 тис. грн. Аукціон запланований на 25 листопада, до цього часу прийматимуться пропозиції
Тендер передбачає придбання штучної новорічної ялинки конусного типу висотою 15 метрів, а також комплект прикрас «Зірка» з мішурою, комплект прикрас «Сніжинка», верхівку ялинкову і комплект прикрас «Гірлянди зовнішні».
Переможець аукціону має доставити товар до 15 грудня.
Мешканці Хмільника такою новиною здивовані. За їх словами, на новорічні свята у Хмільнику завжди прикрашали живу ялинку. За радянських часів живу ялинку прикрашали біля кінотеатру «Дружба». Коли ж біля кінотеатру ялинка впала, почали прикрашати ялину біля Будинку культури. Потім святкування проводили на площі, де колись «сидів Ленін», зараз – площа Небесної Сотні. Там прикрашали живу ялинку.
Ексдепутат Хмільницької міської ради, підприємець Юрій Шевченко вважає сьогодні недоречним витрачати майже пів мільйона гривень з міського бюджету на придбання штучної новорічної ялини.
«Раніше на прикрашання ялинки з бюджету витрачали 30-50 тис. грн. А сьогодні, коли ми маємо стільки проблем, витрачати на штучну ялинку пів мільйона гривень? На площі Небесної сотні росте гарна блакитна ялина. Чому б її не прикрасити», - зауважив Юрій Шевченко.
Так, за інформацією з сайту Хмільник місто-курорт, за послуги з прикрашання Новорічної ялинки в м. Хмільник витратили 20 тис. грн.
Де встановлять штучну новорічну ялинку у Хмільнику цього року, поки що невідомо.
До слова, стали відомі деталі цьогорічної ялинки в Києві, організатори обіцяють купол з ілюмінацією та різдвяні мелодії.