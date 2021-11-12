Ялинка за 500 тис. грн. На Вінниччині можуть встановити штучне дерево, містяни проти

Раніше на новорічні свята у Хмільнику завжди прикрашали живу ялинку

Переможець аукціону має доставити товар до 15 грудня

Міська рада Хмільника, що на Вінниччині, запланувала до новорічних свят придбати штучну ялинку з декором. Відповідне оголошення про закупівлю опубліковане на сайті Прозорро.

Відділ культури і туризму готовий віддати за штучну ялинку з декором – 514,5 тис. грн. Аукціон запланований на 25 листопада, до цього часу прийматимуться пропозиції

Тендер передбачає придбання штучної новорічної ялинки конусного типу висотою 15 метрів, а також комплект прикрас «Зірка» з мішурою, комплект прикрас «Сніжинка», верхівку ялинкову і комплект прикрас «Гірлянди зовнішні».

Переможець аукціону має доставити товар до 15 грудня.

Мешканці Хмільника такою новиною здивовані. За їх словами, на новорічні свята у Хмільнику завжди прикрашали живу ялинку. За радянських часів живу ялинку прикрашали біля кінотеатру «Дружба». Коли ж біля кінотеатру ялинка впала, почали прикрашати ялину біля Будинку культури. Потім святкування проводили на площі, де колись «сидів Ленін», зараз – площа Небесної Сотні. Там прикрашали живу ялинку.

Ексдепутат Хмільницької міської ради, підприємець Юрій Шевченко вважає сьогодні недоречним витрачати майже пів мільйона гривень з міського бюджету на придбання штучної новорічної ялини.

«Раніше на прикрашання ялинки з бюджету витрачали 30-50 тис. грн. А сьогодні, коли ми маємо стільки проблем, витрачати на штучну ялинку пів мільйона гривень? На площі Небесної сотні росте гарна блакитна ялина. Чому б її не прикрасити», - зауважив Юрій Шевченко.

Так, за інформацією з сайту Хмільник місто-курорт, за послуги з прикрашання Новорічної ялинки в м. Хмільник витратили 20 тис. грн.

Де встановлять штучну новорічну ялинку у Хмільнику цього року, поки що невідомо.

До слова, стали відомі деталі цьогорічної ялинки в Києві, організатори обіцяють купол з ілюмінацією та різдвяні мелодії.