В Україні майже завершено декомунізацію - В'ятрович

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В рамках декомунізації в Україні перейменували 987 населених пунктів

В Україні майже завершено роботу з декомунізації. Про це заявив очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, повідомляє Еспресо.TV.

За словами В'ятровича, в рамках декомунізації в Україні перейменували 987 населених пунктів, демонтували майже 2,5 тис. памятників (більшість - пам'ятники Леніну).

В'ятрович наголосив, шо Україна майже повністю позбулась наслідків тоталітарного минулого, проте зазначив, що у Києві ще лишився пам'ятник Щорсу, серп і молот на Матері Батьківщині тощо.

Нагадаємо, раніше В’ятрович пояснив, чому пам'ятник Ватутіну залишається в центрі Києва.

У квітні під час сутички біля пам’ятника Ватутіну в Маріїнському парку отримала опік очей від сльозогінного газу літня жінка.