В’ятрович пояснив, чому пам'ятник Ватутіну залишається в центрі Києва

В’ятрович висловив бажання, щоб в Україні не було топонімів, пов’язаних з діяльністю воєначальників Другої світової війни

Пам’ятник радянському воєначальнику Ватутіну в центрі Києва, який знаходиться безпосередньо на могилі, відповідно до законодавства, має там залишатися. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» сказав голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. «Але як людина, яка знає історію України, яка



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Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович

В’ятрович висловив бажання, щоб в Україні не було топонімів, пов’язаних з діяльністю воєначальників Другої світової війни

Пам’ятник радянському воєначальнику Ватутіну в центрі Києва, який знаходиться безпосередньо на могилі, відповідно до законодавства, має там залишатися.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» сказав голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Але як людина, яка знає історію України, яка знає історію Другої світової війни я не впевнений, що Ватутін – це та фігура, яку ми повинні вшановувати», - зазначив він.

За словами В’ятровича, Ватутін є людиною, яка відповідальна за смерть дуже багатьох червоноармійців.

«Ці смерті були спричинені тільки бажанням Ватутіна взяти Київ в якості подарунка до чергової річниці жовтневої революції вождю Йосипу Сталіну», зазначив він, додавши при цьому, що «це точно не та фігура, яку ми повинні уславлювати».

Він висловив бажання, щоб в Україні не було топонімів, пов’язаних з діяльністю воєначальників Другої світової війни, оскільки «більшість з них – це люди, які заслуговують лише на пам’ять про те, як вони вбивали інших, як вони слали на смерть інших».

Але він підкреслив, що закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів містить виняток щодо тих людей, які брали участь у Другій світовій війні, брали участь у вигнанні нацистів з території України.

«Ситуація складна. Ми повинні розуміти, що частина з цих людей, які воювали в Червоній армії, справді віддали своє життя за те, аби вигнати з території України нацистів. Ми повинні про це пам’ятати. Але разом з тим вони не принесли свободу на українську територію», - підсумував В’ятрович.

Нагадаємо, у квітні під час сутички біля пам’ятника Ватутіну в Маріїнському парку отримала опік очей від сльозогінного газу літня жінка.