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    В Україні оголошено штормове попередження

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    Синоптики очікують сніг та сильний вітер - В Україні оголошено штормове попередження
    Синоптики очікують сніг та сильний вітер
    фото з відкритих джерел

    У найближчі два дні очікуються сильний вітер та ожеледиця

    В Україні на 14-15 січня оголосили штормове попередження – очікують сильні пориви вітру та ожеледицю. Про це повідомив Укргідрометцентр.

    «Попередження про стихійні метеорологічні явища по Київщині. 14-15 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Перший рівень небезпечності, «жовтий», – йдеться у повідомленні метеорологів.

    Вдень 14 січня очікуються пориви вітру 25 м/с – другий рівень небезпечності, помаранчевий.

    Графіка Укргідрометцентр
    Графіка Укргідрометцентр

    Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

    Також синоптики повідомили, що в Україні у пʼятницю, 14 січня, у більшості регіонів очікується потепління. На території всієї країни очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень триматиметься в межах 0...+5 градусів, а вночі опуститься до -7.

    Раніше повідомлялося, що погода в Україні демонструє аномальні стрибки температур. На зміну сильним морозам, прийде плюсова температура.

    Теги: атмосферне явище Укргідрометцентр надзвичайні ситуації снігопад повітря вітер
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    В Україні оголошено штормове попередження