  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Україні оголошено штормове попередження: де сьогодні погіршиться погода

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Синоптики попередили про погіршення погодних умов 7 лютого - В Україні оголошено штормове попередження: де сьогодні погіршиться погода
    Синоптики попередили про погіршення погодних умов 7 лютого
    фото: glavcom.ua

    Синоптики попередили про хуртовини та снігопади

    На сьогодні, 7 лютого, у західних областях Україні оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «7 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, хуртовина; в Карпатах та на Закарпатті значний сніг та мокрий сніг», – йдеться у попередженні.

    I рівень небезпечності оголошено у таких областях:

    • Волинська;
    • Рівненська;
    • Львівська;
    • Тернопільська;
    • Хмельницька;
    • Закарпатська;
    • Івано-Франківська;
    • Чернівецька.
    фото: meteo.gov.ua
    фото: meteo.gov.ua

    Рятувальники попереджають, що сьогодні у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

    За прогнозами синоптиків, у західних областях сьогодні мокрий сніг з дощем, вдень від + 3 до +6, вночі від -1 до + 3. На півночі така ж ситуація з опадами, вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -3.

    У центрі України мінлива хмарність, вдень від +2 до + 7, вночі від -1 до -3. На сході сухо, вдень від +2 до + 4, вночі від -2 до -5.

    На півдні теж без опадів, вдень від + 6 до +9, вночі від -3 до + 2.

    До слова, минулого тижня бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна.

    Теги: прогноз погоди рятувальники небезпека весна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні оголошено штормове попередження: де сьогодні погіршиться погода