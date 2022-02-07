В Україні оголошено штормове попередження: де сьогодні погіршиться погода

Синоптики попередили про хуртовини та снігопади

На сьогодні, 7 лютого, у західних областях Україні оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«7 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, хуртовина; в Карпатах та на Закарпатті значний сніг та мокрий сніг», – йдеться у попередженні.

I рівень небезпечності оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

фото: meteo.gov.ua

Рятувальники попереджають, що сьогодні у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

За прогнозами синоптиків, у західних областях сьогодні мокрий сніг з дощем, вдень від + 3 до +6, вночі від -1 до + 3. На півночі така ж ситуація з опадами, вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -3.

У центрі України мінлива хмарність, вдень від +2 до + 7, вночі від -1 до -3. На сході сухо, вдень від +2 до + 4, вночі від -2 до -5.

На півдні теж без опадів, вдень від + 6 до +9, вночі від -3 до + 2.

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