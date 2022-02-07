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    Понеділок прийде з опадами: прогноз погоди на 7 лютого

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    Температура уночі впаде до -5&deg;С - Понеділок прийде з опадами: прогноз погоди на 7 лютого
    Температура уночі впаде до -5°С
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Мокрий сніг із дощем прогнозують сьогодні в Україні

    На початку нового зимового тижня в Україну прийде мокрий сніг із дощем. Опади очікуються у північних, центральних та західних областях. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Температура повітря вдень триматиметься на рівні від +2 до +5 градусів за Цельсієм, а вночі опуститься до щонайбільше -5°C.

    У понеділок, 7 лютого, у західних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, а у Карпатах – пориви вітру до 25 м/с та хуртовини.

    Крім того, у Карпатських горах та на Закарпатті випаде значна кількість мокрого снігу (I рівень небезпечності, жовтий), попередили синоптики.

    Опади обійдуть стороною лише східні та південні області України. У цих регіонах зберігатиметься сонячна погода з незначним вітром до 7-12 м/с.

    Вдень температура повітря в Україні на півдні – від +7 до +9, на сході – від +2 до +4, у центрі – від +2 до +4, на півночі – від +2 до +3, на заході – від +4 до +6°C.

    У Києві прогнозують вітер до 7-12 м/с та мокрий сніг з дощем, а ближче до вечора опади припиняться та посилиться вітер.

    Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +2 до +4°C, а вночі опуститься до -2°C.

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    Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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    Понеділок прийде з опадами: прогноз погоди на 7 лютого