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    Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

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    В Україні оголосили штормове попередження&nbsp; - Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
    В Україні оголосили штормове попередження 
    фото: Укргідрометцентр

    Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки

    До кінця доби 6 лютого та 7 лютого оголошено штормове попередження у західних регіонах України. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

    «До кінця доби 6 лютого на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. 7 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 25 м/с, хуртовина; в Карпатах та на Закарпатті значний сніг та мокрий сніг», – сказано в повідомленні.

    Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки.

    Зазначається, що ці погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

    До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

    Теги: прогноз погоди Закарпаття Укргідрометцентр рятувальники Карпати (гори)
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    Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні