Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки

До кінця доби 6 лютого та 7 лютого оголошено штормове попередження у західних регіонах України. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

«До кінця доби 6 лютого на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. 7 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 25 м/с, хуртовина; в Карпатах та на Закарпатті значний сніг та мокрий сніг», – сказано в повідомленні.

Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки.

Зазначається, що ці погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.