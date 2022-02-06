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    Події в Україні

    Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку задля «лайків» і не випірнув: відео

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    Водолази вилучили з води тіло потонулого чоловіка - Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку задля «лайків» і не випірнув: відео
    Водолази вилучили з води тіло потонулого чоловіка
    фото: dp.dsns.gov.ua

    Тіло чоловіка знайшли на глибині наступного дня

    У Нікопольському районі стався нещасний випадок на водоймі. Загинув 38-річний чоловік, який вирішив скупатися в ополонці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Інцидент стався вчора, 5 лютого, на водоймі у Капулівці.

    «У селі Капулівка 38-річний чоловік попросив друга зняти відео, як він пірнає в ополонку, а сам не винирнув», – йдеться в повідомленні.

    Наляканий чоловік намагався сам дістати товариша, але йому не вдалося, тож він викликав на місце події рятувальників.

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    Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку задля «лайків» і не випірнув: відео
    Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку задля «лайків» і не випірнув: відео
    Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку задля «лайків» і не випірнув: відео
    Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку задля «лайків» і не випірнув: відео
    фото: dp.dsns.gov.ua

    Рятувальники чоловіка не виявили, а для його пошуків долучили водолазів.

    «Сьогодні тіло чоловіка виявлено на глибині 4 м та на відстані 20 м від берега. Тіло загиблого чоловіка, 1983 року народження, доправлено до берега та передано співробітника поліції», – повідомили у ДСНС.

    Рятувальники закликали українців не виходити на тонкий лід і не ризикувати власним життям.

    До слова, під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці.

    Також стало відомо, що 30 січня у Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід, один потонув

    Нагадаємо, у Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на кризі.

    Теги: ДСНС рятувальники Дніпропетровщина чоловік
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    Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку задля «лайків» і не випірнув: відео