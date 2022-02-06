Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку задля «лайків» і не випірнув: відео

Тіло чоловіка знайшли на глибині наступного дня

У Нікопольському районі стався нещасний випадок на водоймі. Загинув 38-річний чоловік, який вирішив скупатися в ополонці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Інцидент стався вчора, 5 лютого, на водоймі у Капулівці.

«У селі Капулівка 38-річний чоловік попросив друга зняти відео, як він пірнає в ополонку, а сам не винирнув», – йдеться в повідомленні.

Наляканий чоловік намагався сам дістати товариша, але йому не вдалося, тож він викликав на місце події рятувальників.

Рятувальники чоловіка не виявили, а для його пошуків долучили водолазів.

«Сьогодні тіло чоловіка виявлено на глибині 4 м та на відстані 20 м від берега. Тіло загиблого чоловіка, 1983 року народження, доправлено до берега та передано співробітника поліції», – повідомили у ДСНС.

Рятувальники закликали українців не виходити на тонкий лід і не ризикувати власним життям.

До слова, під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці.

Також стало відомо, що 30 січня у Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід, один потонув

Нагадаємо, у Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на кризі.