Бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна

Тимко не побачив свою тінь, тож весна буде досить нестабільною

Весна в Україну прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною. Такий прогноз сьогодні, 2 лютого, дав на біостанції у Харківській області бабак Тимко Третій.

Прогноз офіційно оголосила для представників ЗМІ доглядачка бабака, співробітниця біологічного факультету університету Надія Токарська, яка й дістала Тимка з його хатки, де він спав.

«Сьогодні похмурий день, тому, згідно із стародавнім повір'ям, бабак, а це Тимко Третій – нащадок бабака Тимка Першого, який почав віщувати весну 2 лютого 2012 року – не бачить своєї тіні, якої він міг би злякатися. Як бачите, він спокійно залишає хатку. Тому робимо висновок: весна буде рання, хоча й не завтра, нестабільна, тепло прийде за шість тижнів», – пояснила Токарська.

За її словами, якби день був сонячний, бабак, лякаючись своєї тіні, сховався б у нору. Це б віщувало продовжнення зими, що, до речі, збігається з прогнозом синоптиків.

тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори - весна буде ранньою;

гризун в сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору – доведеться зимувати ще шість тижнів. У День бабака існують всього лише дві основні прикмети:

За традицією, Тимко зробив і жартівливий прогноз на актуальну тему. А саме, коли йому запропонували на вибір розкладені перед ним «антистресові» продукти української кухні, Тимко обрав сало з чорним хлібом, часником та зеленню, але проігнорував борщ з пампушками та вареники з цибулею.

Сьогоднішнє свято на біостанції відбулося увісімнадцяте. У лютому 2004 року на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна за ініціативою керівника біостанції професора університету, доктора біологічних наук Віктора Токарського вперше відсвяткували День бабака за прикладом Дня бабака у штаті Пенсільвания (США), де бабака Філа назвали світовим синоптиком.

Тимко Другий передбачав погоду сім разів, після чого пішов на заслужений відпочинок. У 2017 році, окрім приходу весни через шість тижнів, він передбачив також, що ЄС надасть Україні безвізовий режим того самого року.

В Україні є два бабаки-метеорологи – Тимко Третій з Харківщини та галицький Мишко.

До цього прогнозами займався його попередник Тимко Перший, якого провели на заслужену пенсію за віком.