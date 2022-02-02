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    Бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна

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    Науковці біостанції під Харковом розшифрували прогноз бабака - Бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна
    Науковці біостанції під Харковом розшифрували прогноз бабака
    скріншот з відео

    Тимко не побачив свою тінь, тож весна буде досить нестабільною

    Весна в Україну прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною. Такий прогноз сьогодні, 2 лютого, дав на біостанції у Харківській області бабак Тимко Третій.

    Прогноз офіційно оголосила для представників ЗМІ доглядачка бабака, співробітниця біологічного факультету університету Надія Токарська, яка й дістала Тимка з його хатки, де він спав.

    «Сьогодні похмурий день, тому, згідно із стародавнім повір'ям, бабак, а це Тимко Третій – нащадок бабака Тимка Першого, який почав віщувати весну 2 лютого 2012 року – не бачить своєї тіні, якої він міг би злякатися. Як бачите, він спокійно залишає хатку. Тому робимо висновок: весна буде рання, хоча й не завтра, нестабільна, тепло прийде за шість тижнів», – пояснила Токарська.

    За її словами, якби день був сонячний, бабак, лякаючись своєї тіні, сховався б у нору. Це б віщувало продовжнення зими, що, до речі, збігається з прогнозом синоптиків.

    У День бабака існують всього лише дві основні прикмети:
    • тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори - весна буде ранньою;
    • гризун в сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору – доведеться зимувати ще шість тижнів.

    За традицією, Тимко зробив і жартівливий прогноз на актуальну тему. А саме, коли йому запропонували на вибір розкладені перед ним «антистресові» продукти української кухні, Тимко обрав сало з чорним хлібом, часником та зеленню, але проігнорував борщ з пампушками та вареники з цибулею.

    Сьогоднішнє свято на біостанції відбулося увісімнадцяте. У лютому 2004 року на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна за ініціативою керівника біостанції професора університету, доктора біологічних наук Віктора Токарського вперше відсвяткували День бабака за прикладом Дня бабака у штаті Пенсільвания (США), де бабака Філа назвали світовим синоптиком.

    Тимко Другий передбачав погоду сім разів, після чого пішов на заслужений відпочинок. У 2017 році, окрім приходу весни через шість тижнів, він передбачив також, що ЄС надасть Україні безвізовий режим того самого року.

    В Україні є два бабаки-метеорологи – Тимко Третій з Харківщини та галицький Мишко.

    До цього прогнозами займався його попередник Тимко Перший, якого провели на заслужену пенсію за віком.

    Читайте також: Сьогодні – день бабака: що означає це свято

    Теги: прогноз погоди тварини Харківщина весна
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    Бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна