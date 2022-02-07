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    У Києві 7 лютого очікується дощ зі снігом: прогноз синоптиків

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    Максимально стовпчики термометрів у Києві піднімуться до +3&deg;. - У Києві 7 лютого очікується дощ зі снігом: прогноз синоптиків
    Максимально стовпчики термометрів у Києві піднімуться до +3°.
    фото: glavcom.ua

    З ранку в столиці буде похмура погода

    Тиждень у Києві розпочнеться із похмурої погоди та опадів. Протягом дня, 7 лютого в столиці очікується невеликий дощ і дощ зі снігом, передає Sinoptik.

    Так, максимально стовпчики термометрів у Києві піднімуться до +3°. З ранку в столиці очікується похмура погода, невеликий сніг з дощем. Ближче до обіду очікується невеликий дощ, а ввечері – невеликий дощ і сніг з дощем.

    Вітер буде південно-західного і західного напрямків, а його швидкість складе 1,3 - 3,4 м/с.

    Атмосферний тиск знижений – 735 міліметрів ртутного стовпа.

    Схід о 07:24, захід о 17:00.

    Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

    До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

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    Теги: прогноз погоди Київ рятувальники вітер дощ
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    У Києві 7 лютого очікується дощ зі снігом: прогноз синоптиків