В Україні оголошено штормове попередження

В Україні на завтра оголосили штормове попередження

Синоптики попередили про І рівень небезпечності

Погода в Україні завтра, 2 жовтня погіршиться. Оголошено штормове попередження на Правобережжі країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«2 жовтня вдень на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

При цьому синоптики попередили про І рівень небезпечності (жовтий).

Також шквали варто очікувати й в столиці та Київській області. Там прогнозують південний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви 15-20 м/с.

За даними синоптиків, вночі дрібні дощі накриють західні та північні області. Вдень опади пройдуть на Лівобережжі, крім Луганської області. Місцями прогнозується значний дощ з грозою.

На решті території буде сухо, але хмарно з проясненнями.

Завтра в Україні трохи похолодає. Температура повітря складатиме в середньому вночі +9 +14 градусів, а вдень +13 +18 градуси. На півдні та сході вночі +12 +17, а вночі до +23 градусів.

На високогір'ї Карпатах завтра впродовж доби +4 +9 градусів, у Криму до +26.

Нагадаємо, погода у жовтні буде дощовою, а вже у середині місяця в Україні можливий сніг. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За прогнозом синоптика, температурний фон у жовтні прогнозується в межах норми, місцями вище за норму на 1-2 градуси. Середньомісячна температура, за розрахунками Українського гідрометцентру, опиниться в межах +6…+9 °С, у південній частині +10…+11 °С.

Також синоптики розповіли, якою буде цьогорічна зима в Україні.