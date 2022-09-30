Погоджено восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії – ЗМІ

Країни Європейського Союзу досягли початкової домовленості щодо восьмого пакету санкцій блоку проти Росії за вторгнення в Україну

Рішення щодо восьмого пакету санкцій Європейського Союзу ухвалено на рівні послів 27 країн блоку. Про це повідомляє Reuters.

Раніше цього тижня Єврокомісія рекомендувала блоку запровадити додаткові обмеження на торгівлю та запровадити окремі чорні списки, а також погодити стелю цін на морські постачання російської нафти до третіх країн, переважно застрахованих європейськими компаніями.

Посли 27 країн ЄС у Брюсселі обговорили цю пропозицію у п'ятницю і дали перше зелене світло, а остаточне схвалення очікується наступного тижня, повідомили три джерела.

Санкції потребують одностайного вирішення, якщо розбіжності країн здаються надто складними для подолання, справу буде передано на зустріч національних лідерів блоку у Празі 6-7 жовтня, повідомили джерела.

ЄС має намір затвердити нові санкції на імпорт продукції російського виробництва, які позбавлять країну-агресора доходу у розмірі 7 млрд євро, і розширити список товарів, експорт яких буде заборонено до Росії (маються на увазі ключові технології, необхідні для ведення війни). До пакету обмежень також було додано правову базу для ліміту цін на російську нафту.

Нагадаємо, речник Європейської комісії Петер Стано раніше також повідомив, що Європейський Союз запровадить санкції проти організаторів так званих референдумів у чотирьох окупованих областях України, які Росія здійснює з метою анексії.