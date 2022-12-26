В Україні безробітних жінок стало більше

Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів

На даний час 77% зареєстрованих безробітних – це жінки

Станом 26 грудня 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 191 тисяча безробітних. Причому за останній місяць безробітних стало на 32 тисячі менше. Таку інформацію оприлюднив народний депутат Ярослава Железняк.

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«Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було», – написав нардеп.

телеграм Ярослава Железняка

Проте, наголосив Железняк, така статистика зовсім «не свідчить, що у нас різко все стало чудово в країні з роботою».

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Що впливає на офіційний рівень безробіття?

виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів,

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чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату, тому зараз 77% зареєстрованих безробітних – це жінки.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що сьогодні найбільше безробіття за всю історію – 30%, і нема такої професії, яку не можна компенсувати за рахунок жінок, що лишилися в тилу.

За даними Мінекономіки на початок грудня, фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 млн осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тис. безробітних.

Більше того, внаслідок бойових дій роботу втратили щонайменше 5 млн українців.