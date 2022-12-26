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В Україні безробітних жінок стало більше

glavcom.ua
В Україні безробітних жінок стало більше
Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів
Фото з відкритих джерел

На даний час 77% зареєстрованих безробітних – це жінки

Станом 26 грудня 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 191 тисяча безробітних. Причому за останній місяць безробітних стало на 32 тисячі менше. Таку інформацію оприлюднив народний депутат Ярослава Железняк.

«Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було», – написав нардеп.

В Україні безробітних жінок стало більше фото 1
телеграм Ярослава Железняка

Проте, наголосив Железняк, така статистика зовсім «не свідчить, що у нас різко все стало чудово в країні з роботою».

Що впливає на офіційний рівень безробіття?

  • виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів,
  • баланс виїзду закордон з жовтня знову негативний, люди виїжджають
  • чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату, тому зараз 77% зареєстрованих безробітних – це жінки.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що сьогодні найбільше безробіття за всю історію – 30%, і нема такої професії, яку не можна компенсувати за рахунок жінок, що лишилися в тилу.

За даними Мінекономіки на початок грудня, фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 млн осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тис. безробітних.

Більше того, внаслідок бойових дій роботу втратили щонайменше 5 млн українців.

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Теги: війна економіка гроші зарплата безробіття

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