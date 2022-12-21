Гетманцев озвучив для бізнесу дві новини: погану та хорошу

Соратник Зеленського висловив подяку тому бізнесу, який в ці часи відмовляється від схем, сплачує податки, підтримує армію

«Погана новина – це буде найскладніша зима, а гарна – що далі буде легше»

Ця зима буде найважчою в історії українського суспільства та бізнесу. І фронт, і проблеми з енергетикою, і криза неплатежів – все це разом відіб’ється на українцях. Але навесні буде набагато краще, розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

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Нардеп висловив подяку тому бізнесу, який в ці часи відмовляється від схем, сплачує податки, підтримує армію. Також він зазначив найбільші проблеми для бізнесу.

«Енергетика лишається проблемою №1, і це – новий виклик. До жовтня ми говорили, що може статися щось таке схоже, але не відчували цього на собі. Нальоти, тривоги, які фактично вибивають людей з виробничого циклу, але змушують роботодавців сплачувати їм повну зарплату – ще одна проблема. Еміграція висококваліфікованих працівників – третя проблема», – сказав Гетманцев.

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До того ж він додав, що сьогодні найбільше безробіття за всю історію в 30%, і нема такої професії, яку не можна компенсувати за рахунок жінок, що лишилися в тилу. Діє ефективний механізм бронювань кваліфікованих працівників. Тож ця проблема для бізнесу не така відчутна, як інші.

«Тим, хто пережив 90-ті, лякатися віялових відключень чи якихось таких незручностей навіть якось соромно. Тому погана новина – в тому, що це буде найскладніша зима, а гарна – що далі буде легше», – наголосив депутат.

Нагадаємо, соратник Зеленського назвав продавців генераторів мародерами. Гетманцев вважає, що це питання совісті. Потрійна націнка на генератори – це зловживання і питання совісті. Мовляв, бізнес хоче заробити, але така націнка під час війни для людей в країні, яка залишається без енергосистеми, – це мародерство.

Як відомо, ситуація на фронті буде визначати стабільність фінансової ситуації в країні. Данило Гетманцев виокремив три фактори, які впливатимуть на макроекономічну стабільність наступного року та назвав основні ризики бюджету-2023.

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Проте українська економіка навіть під час війни демонструє перемоги – Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні.

Також Гетманцев обізвав колегу по фракції «Слуга народу» лобістом тютюнового бізнесу – «слуги народу» пересварились через податки.

До слова, депутат Гетманцев застеріг українців, які вклалися у криптовалюти. У світі спостерігається криза фондових бірж та існує висока вірогідність краху фондового ринку, від якого залежить крипторинок, тому криптовалюта сьогодні є ненадійним активом.

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