В Україні презентували новий військовий автомобіль



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Богдан-3355 обладнаний турбодизелем потужністю 120 к.с

Машина може перевозити вантаж масою до 2000 кг. У кузові поміститься 23 людини, в кабіні - три людини

Корпорація «Богдан» на виставці «Зброя та безпека-2019» представила новий повнопривідний Богдан-3355, побудований в Черкасах.

Це гарна заміна давно застарілому радянському ГАЗ-66, повідомляє Autonews.

Зазначається, що довжина вантажівки, створеної на базі однієї з моделей Hyundai, становить 6055 мм, ширина - 2300 мм, висота - 2700 мм, а колісна база - 3380 мм.

Машина може перевозити вантаж масою до 2000 кг. У кузові поміститься 23 людини, в кабіні - три людини.

Богдан-3355 обладнаний турбодизелем потужністю 120 к.с. і 300 Нм кр.м.

Мотор працює разом з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Є роздавальна коробка на два щаблі із заниженим рядом.

Динамічні характеристики з таким мотором досить непогані, при цьому він, як для свого класу, економно витрачає пальне.

Ця вантажівка розглядається, як заміна старого радянського ГАЗ-66, якому вже давно пора «вийти у відставку». «Шишига» прослужила в армії досить, тепер прийшла пора молодих вантажівок українського виробництва.