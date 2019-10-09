Іранські військові показали мініатюрних бойових роботів



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Мініатюрні шестиколісні роботи можуть також перевозити міни і завозити їх під танки для знешкодження важкої техніки противника

Невеликі самохідні пристрої, схожі на радіокеровані машинки, долають різні рельєфи з встановленою на борту стрілецькою зброєю

Армія Ісламської Республіки Іран показала своїх мініатюрних бойових роботів.

У Twitter-акаунті іранської армії опублікували відео, де невеликі самохідні пристрої, схожі на радіокеровані машинки, долають різні рельєфи з встановленою на борту стрілецькою зброєю, типу модифікованого карабіна АК-47.

Project Heidar-1

Network-connected anti-infantry and armor smart UGVs pic.twitter.com/EvFfxh3Ehg — Iran Military (@Iran_Military) 4 октября 2019 г.

Зазначається, що мініатюрні шестиколісні роботи можуть також перевозити міни і завозити їх під танки для знешкодження важкої техніки противника. Схожі, але набагато більші пристрої використовували німецькі війська під час Другої світової війни.

Нагадаємо, нещодавно в США заявляли про розробку кількох проектів збройних морських дронів, а в Росії помітили на випробуваннях найбільший військовий безпілотник, розміром з повноцінний винищувач.

Раніше, кілька тисяч співробітників Google закликали керівництво компанії відмовитися від співпраці з Пентагоном через розробку автоматичних систем озброєння.

Також президент Microsoft Бред Сміт закликав міжнародне співтовариство створити нову Женевську конвенцію, що обмежить масове поширення роботизованої зброї.

Сміт заявив в інтерв'ю виданню The Telegraph, що «технології, які дозволяють оснастити літаючі, морські або наземні безпілотники смертоносною зброєю - ракетами, бомбами або гарматами, - і при цьому запрограмувати їх на повну або часткову автономну роботу, у підсумку поширяться в багатьох країнах».

За його словами, дуже складно визначити, хто несе відповідальність за шкоду, заподіяну такими технологіями - розробник, виробник, командир або сам пристрій. Зараз подібні технології розробляють ключові політичні сили, враховуючи США, Китай, Ізраїль, Південну Корею, Росію та Великобританію. В майбутньому збройні автоматизовані системи можуть представляти величезну загрозу для суспільства, оскільки вони будуть самі приймати рішення про ведення вогню по об'єктам та живим цілям.