В Україні різко потепліє: прогноз погоди на 23 лютого

Згідно з прогнозом синоптиків, у другий день тижня опадів не буде

У вівторок, 23 лютого, в Україні продовжить змінюватися погода, температура повітря знову зросте.

Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Згідно з прогнозом синоптиків, у другий день тижня опадів не буде. Прогнозується сонячна погода, пориви вітру сягатимуть 5-10 метрів за секунду.

Вночі температура опуститься до -13...+1. Вдень температура повітря коливатиметься на рівні -13...+9. Найтепліше буде на території західних областей.

23 лютого синоптики прогнозують в столиці України сонце. Вночі температура повітря встановиться на рівні -4...-2, а вдень у Києві буде -2...0.

Нагадаємо, жертвами бурульок і снігових глиб у столиці вже стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі.