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    В Україні різко потепліє: прогноз погоди на 23 лютого

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    В Україні різко потепліє - В Україні різко потепліє: прогноз погоди на 23 лютого
    В Україні різко потепліє

    Згідно з прогнозом синоптиків, у другий день тижня опадів не буде

    У вівторок, 23 лютого, в Україні продовжить змінюватися погода, температура повітря знову зросте.

    Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

    Згідно з прогнозом синоптиків, у другий день тижня опадів не буде. Прогнозується сонячна погода, пориви вітру сягатимуть 5-10 метрів за секунду.

    Вночі температура опуститься до -13...+1. Вдень температура повітря коливатиметься на рівні -13...+9. Найтепліше буде на території західних областей.

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    23 лютого синоптики прогнозують в столиці України сонце. Вночі температура повітря встановиться на рівні -4...-2, а вдень у Києві буде -2...0.

    Нагадаємо, жертвами бурульок і снігових глиб у столиці вже стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі.

    Теги: прогноз погоди повітря
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