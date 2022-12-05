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В Україні розпочались перебої з інтернетом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні розпочались перебої з інтернетом
фото ілюстративне

Найбільше перебої з інтернетом зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі

Внаслідок ракетної атаки в Україні спостерігаються перебої з доступом до інтернету. Про це свідчать дані профільного сервісу Netblocks.

«Підтверджено: дані показують, що у багатьох регіонах України постраждав зв'язок через нові російські ракетні атаки в понеділок, при цьому влада також вводить аварійні відключення, щоб розвантажити енергомережі», – йдеться в повідомленні.

За даними сервісу, найбільше перебої з інтернетом зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі.

В Україні розпочались перебої з інтернетом фото 1

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Раніше повідомлялося, що в Київській області прогриміли вибухи.

Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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Теги: інтернет війна росія окупанти Україна

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