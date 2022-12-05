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Вибухи на Київщині: з’явилися перші подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи на Київщині: з’явилися перші подробиці
фото ілюстративне

Влада закликає громадян залишатись в укриттях та безпечних місцях

У Київській області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека – рух ракет у сторону області», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають слідкувати за інформацією з офіційних джерел.

«Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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Теги: війна Київ росія окупанти Україна

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