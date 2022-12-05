Вибухи на Київщині: з’явилися перші подробиці
Влада закликає громадян залишатись в укриттях та безпечних місцях
У Київській області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.
«Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека – рух ракет у сторону області», – йдеться в повідомленні.
Громадян закликають слідкувати за інформацією з офіційних джерел.
«Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі», – додав голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області.
Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.
До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
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