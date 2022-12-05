Ракетний удар по Запорізькій області: зруйновано житлові будинки

Рятувальники та швидка вже працюють на місці події.

Російські загарбники вдарили ракетами по с. Новософіївка Запорізької області. Про це повідомив заступник голосив Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники та швидка вже працюють на місці події.

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Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.