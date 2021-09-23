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    В Україні створять в'язниці для «злодіїв у законі»

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    Умови утримання &laquo;авторитетів&raquo; будуть спеціальними&nbsp; - В Україні створять в'язниці для «злодіїв у законі»
    Умови утримання «авторитетів» будуть спеціальними 
    Фото з відкритих джерел

    Щоб ізолювати «злодіїв у законі», потрібна спеціальна техніка

    Уже наступного року в Україні може з'явитися спеціальні в'язниці, де ізолюватимуть так званих «злодіїв у законі». Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

    Говорячи про «злодіїв у законі» заступниця міністра нагадала, що у злочинній ієрархії вони посідають високе положення, можуть мати вплив на адміністрацію, залякуючи, наприклад, персонал або саму адміністрацію установи, а також впливають на інших людей, які відбувають там покарання.

    За її словами, саме тому «злодіїв у законі» так важливо ізолювати, щоби виключити цей вплив, а для цього потрібні спеціальні можливості, техніка.

    «Щоб це усунути, потрібно створити спеціальні умови, спеціальний режим, за якого вони просто не зможуть цього робити. І тут комплекс заходів: з одного боку – посилені технічні засоби, наприклад, та сама глушильна апаратура з мобільним зв'язком. Вона стоятиме поки в окремих (колоніях), тому що, щоби поширити цей досвід на всі 109 установ, ми поки не маємо коштів. Тому починаємо з такого найнебезпечнішого сегмента, як «злодій у законі», – уточнила Висоцька.

    Вона додала, що зараз спільно з міністерством внутрішніх справ продумуються підходи до організації такого закладу. Висоцька зауважила, що вже наступного року в Україні можуть бути створені перші установи спеціально для «злодіїв у законі».

    «І щоби створити ці умови, зараз ми працюємо над тим, щоби створити в Україні хоча б дві установи з таким спеціальним статусом, і пропрацювати всі технічні засоби, опрацювати емоційний, психологічний стан персоналу в таких установах, підготувати всю команду до роботи з такими суб'єктами, щоб і їх намагатися ресоціалізувати. Ми розраховуємо на те, що будемо готові прийняти перших засуджених за такою статтею вже наступного року», – сказала заступниця міністра.

    З огляду на специфіку такого «контингенту», умови утримання «авторитетів» у подібних установах будуть відповідним чином організовані.

    «Саме тому така висока вимога передусім до безпеки, до технічної безпеки такої установи. Це камерний тип утримання, а не просто «гуртожиток», де всі можуть перебувати разом. Це ізольовані приміщення, а для держави дорожче утримувати такі установи. Це технічні засоби – відеозв'язок, відеоспостереження, відеореєстратори для персоналу, щоб уникнути конфліктів. Це повинен бути сучасний заклад», – підсумувала Висоцька.

    Як відомо, на Київщині правоохоронці затримали трьох молодиків, які серед ночі увійшли до квартири чоловіка та почали вимагати у нього гроші, по черзі наносячи удари спочатку дерев’яною битою по голові, а потім – руками та ногами в різні частини тіла.

    Нагадаємо, на Київщині бізнесмен помер після розбійного нападу на будинок.

    Теги: гроші в'язниця
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    В Україні створять в'язниці для «злодіїв у законі»