В Україні створять в'язниці для «злодіїв у законі»

Щоб ізолювати «злодіїв у законі», потрібна спеціальна техніка

Уже наступного року в Україні може з'явитися спеціальні в'язниці, де ізолюватимуть так званих «злодіїв у законі». Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Говорячи про «злодіїв у законі» заступниця міністра нагадала, що у злочинній ієрархії вони посідають високе положення, можуть мати вплив на адміністрацію, залякуючи, наприклад, персонал або саму адміністрацію установи, а також впливають на інших людей, які відбувають там покарання.

За її словами, саме тому «злодіїв у законі» так важливо ізолювати, щоби виключити цей вплив, а для цього потрібні спеціальні можливості, техніка.

«Щоб це усунути, потрібно створити спеціальні умови, спеціальний режим, за якого вони просто не зможуть цього робити. І тут комплекс заходів: з одного боку – посилені технічні засоби, наприклад, та сама глушильна апаратура з мобільним зв'язком. Вона стоятиме поки в окремих (колоніях), тому що, щоби поширити цей досвід на всі 109 установ, ми поки не маємо коштів. Тому починаємо з такого найнебезпечнішого сегмента, як «злодій у законі», – уточнила Висоцька.

Вона додала, що зараз спільно з міністерством внутрішніх справ продумуються підходи до організації такого закладу. Висоцька зауважила, що вже наступного року в Україні можуть бути створені перші установи спеціально для «злодіїв у законі».

«І щоби створити ці умови, зараз ми працюємо над тим, щоби створити в Україні хоча б дві установи з таким спеціальним статусом, і пропрацювати всі технічні засоби, опрацювати емоційний, психологічний стан персоналу в таких установах, підготувати всю команду до роботи з такими суб'єктами, щоб і їх намагатися ресоціалізувати. Ми розраховуємо на те, що будемо готові прийняти перших засуджених за такою статтею вже наступного року», – сказала заступниця міністра.

З огляду на специфіку такого «контингенту», умови утримання «авторитетів» у подібних установах будуть відповідним чином організовані.

«Саме тому така висока вимога передусім до безпеки, до технічної безпеки такої установи. Це камерний тип утримання, а не просто «гуртожиток», де всі можуть перебувати разом. Це ізольовані приміщення, а для держави дорожче утримувати такі установи. Це технічні засоби – відеозв'язок, відеоспостереження, відеореєстратори для персоналу, щоб уникнути конфліктів. Це повинен бути сучасний заклад», – підсумувала Висоцька.

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