На Прикарпатті шахраї телефонують бізнесменам від імені податківців

Шахраї телефонують підприємцям від імені керівника податкової інспекції та вимагають перерахувати певну суму коштів на рахунок

На стаціонарні та мобільні телефони підприємців Надвірнянського району надходять телефонні дзвінки від невідомих осіб, які намагаються шахрайським шляхом виманювати гроші.

Про це інформує пресслужба ГУ ДПС в Івано-Франківській області.

Зокрема, шахраї телефонують підприємцям від імені керівника податкової інспекції та вимагають перерахувати певну суму коштів на рахунок.

Дзвінки псевдоподатківців надходять із номера мобільного телефону +380954459395. З метою легкої наживи злочинці можуть використовувати й інші номери телефонів, розрахункові рахунки різних банківських установ та представлятися керівництвом або іншими посадовими особами податкової служби області.

“Звертаємося до суб’єктів господарювання з проханням бути пильними та не дозволяти аферистам вводити себе в оману. Якщо вам телефонують від імені керівництва або інших посадових осіб податкової служби області та вимагають чи просять грошові кошти, ні в якому разі не віддавайте кошти. Про факти шахрайських дій ви можете повідомити відділ з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС в Івано-Франківській області за номером (0342) 77-19-11, органи внутрішніх справ (тел. 102) або зателефонувати за номером «гарячої» телефонної лінії ДПС України «Пульс» 0-800-501-007 (напрямок «4»)”, – закликають у ДПС.