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    Як шахраї крадуть гроші з карток, використовуючи OLX

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    OLX Доставка - Як шахраї крадуть гроші з карток, використовуючи OLX
    OLX Доставка

    Злочинці придумали, як красти гроші з банківських карток, використовуючи сайт оголошень

    Учасник харківської велосипедної школи Віктор Водолага розказав, як шахраї намагалися вкрасти гроші, використовуючи OLX – найпопулярніший в Україні сайт з оголошеннями. Злочинці використовують популярну схему обману, яка дозволяє їм обчищати «гаманці» довірливих українців.

    За словами харківського велосипедиста, шахраї намагалися обдурити його дівчину двічі. Проте в обох випадках спроби не мала успіху.

    Як це працює? Шахраї відгукуються на оголошення. Потім телефонують продавцеві і пропонують укласти угоду за допомогою сервісу «OLX-Доставка». Коли жертва погоджується, їй надсилається посилання на підроблену сторінку, яка за зовнішніми ознаками ідентична сайту OLX.

    Підроблена сторінка використовується для, так званого, фітингу – збору особистих даних. На сторінці користувач заповнює форму, в якій вказує всю інформацію по своїй картці, нібито для отримання оплати. Номер, захисний код, залишок на рахунку.

    Після цього шахраї заходять в банківський акаунт жертви і виводять гроші на свою карту.

    Теги: гроші
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