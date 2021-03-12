Як шахраї крадуть гроші з карток, використовуючи OLX

Злочинці придумали, як красти гроші з банківських карток, використовуючи сайт оголошень

Учасник харківської велосипедної школи Віктор Водолага розказав, як шахраї намагалися вкрасти гроші, використовуючи OLX – найпопулярніший в Україні сайт з оголошеннями. Злочинці використовують популярну схему обману, яка дозволяє їм обчищати «гаманці» довірливих українців.

За словами харківського велосипедиста, шахраї намагалися обдурити його дівчину двічі. Проте в обох випадках спроби не мала успіху.

Як це працює? Шахраї відгукуються на оголошення. Потім телефонують продавцеві і пропонують укласти угоду за допомогою сервісу «OLX-Доставка». Коли жертва погоджується, їй надсилається посилання на підроблену сторінку, яка за зовнішніми ознаками ідентична сайту OLX.

Підроблена сторінка використовується для, так званого, фітингу – збору особистих даних. На сторінці користувач заповнює форму, в якій вказує всю інформацію по своїй картці, нібито для отримання оплати. Номер, захисний код, залишок на рахунку.

Після цього шахраї заходять в банківський акаунт жертви і виводять гроші на свою карту.