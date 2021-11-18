В Україні випав перший сніг: яскраві фото та відео

Сніг уже випав у Чернігівській, Сумській та Київській областях

В Україні у четвер, 18 листопада, у деяких областях випав перший сніг. Місцеві жителі у Мережі публікують яскраві фото та відео. Про це повідомляють в соцмережах.

Так, сніг 18 листопада випав у місті Семенівка Чернігівської області.

«У Семенівці сьогодні, 18 листопада, ввечері разом з невеличким дощем почав з'являтися перший сніжок. Дивлячись на температурні показники він з часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько», – пишуть користувачі у спільноті «Рідна Семенівка».

Також сніг випав у місті Шостка Сумської області та у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. Місцеві у Мережі публікують світлини та відео.

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