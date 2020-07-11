Отримання водійських прав хочуть спростити. Що зміниться



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В процесі доопрацювання проєкту до стаціонарного навчання в школах і самонавчання додасться ще одна альтернатива – можливість дистанційного навчання теорії в автошколах

У парламенті підготовлений законопроєкт, що дозволяє складати іспит з правил дорожнього руху після самонавчання

Верховна Рада збирається розглянути наступного тижня законопроєкт, що дозволяє громадянам здавати «теорію» для отримання водійських прав без навчання в автошколі. І хоча схвалення його на цій сесії під питанням, у парламенті говорять, що восени зміни будуть ухвалені – депутати підтримують ідею.

Вчитися можна буде самостійно

Законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо створення належних умов для реалізації права громадян на допуск до складання іспиту, керування транспортними засобами та підвищення рівня підготовки водіїв» був поданий до Верховної Ради ще минулої осені, тоді ж і пройшов розгляд комітетів. Однак до зали він буде внесений лише зараз. Зазначимо, що раніше ініціатива складати на права без обов’язкового навчання в автошколі висувалася і в Кабміні. Однак вона досі не реалізована.

Документ містить в собі два ключових блоки змін. Один стосується теоретичної частини навчання на водійські права, другий – практичної.

Отже, якщо закон буде затверджений і вступить в силу, громадянам для отримання водійських прав визначених категорій зовсім не обов’язково буде проходити теоретичну частину навчання в автошколі. За бажанням вони зможуть пройти програму навчання самостійно. А потім – звернутися до сервісного центру МВС і скласти теоретичний іспит «у загальному порядку» – як після навчання в автошколі.

«Основна ідея в тому, щоб надати людям альтернативу – можливість навчатися і готуватися до теоретичного іспиту шляхом самопідготовки. Сьогодні у нас це можливо тільки за допомогою навчання в сертифікованих установах. Але є люди, для яких регулярне відвідування уроків в автошколах проблематичне. Молоді мами, у яких на руках немовлята, люди з обмеженими можливостями. Та й наші заробітчани, які сьогодні працюють за кордоном, отримали б можливість самостійно підготуватися до теоретичного іспиту. І потім здати його тут і отримати водійське посвідчення. Зрештою, ми знаємо, яка у нас ситуація з COVID-19. Самостійне навчання, вважаю, буде сприяти і покращенню епідситуації. Як варіант, людям не потрібно буде сидіти в класах, наражати себе й інших зайвий раз на небезпеку заразитися коронавірусом», – розповів автор проєкту, народний депутат Володимир Ватрас.

За його словами, затвердження проєкту сприятиме викоріненню корупції у навчальних центрах.

«Ми ж знаємо, як у нас іноді відбувається «навчання». Людина йде до автошколи, може там, часом, навіть не з’являтися. І є дуже серйозна корупційна складова: власники курсів, буває, «супроводжують» складання учнями іспитів аж до самих сервісних центрів. Ми б хотіли цю корупційну складову прибрати», – зазначає нардеп.

За словами Володимира Ватраса, за бажання, громадянин цілком може вивчити теоретичну частину самостійно.

«Зараз в інтернеті стільки програм, що пройти теоретичну частину самостійно, за бажання, немає жодних проблем. Навіть ті тести, які дає на іспитах МВС, можна пройти самостійно і добре підготуватися», – говорить народний депутат.

Порядок дій в проєкті, так само як і категорії прав, навчання на які можна пройти самостійно, в законопроєкті не вказані. Документ передбачає, що деталі будуть виписані у відповідних підзаконних актах Кабміну. Однак, за словами Володимира Ватраса, мова має йти про категорії А і В.

«Якщо ми говоримо про професійне навчання водіїв, які займаються перевезеннями вантажів, особливо перевезеннями небезпечних вантажів, перевезенням пасажирів, то я прихильник того, щоб до їхнього навчання був навіть вимогливіший підхід. Наприклад, вважаю, що людям, які перевозять пасажирів, потрібно взагалі комплексне навчання, а не тримісячні курси. Тому, говорячи про самостійне навчання, ми маємо на увазі категорії А і В», – говорить автор проєкту.

Передбачається, що громадянин, який вивчив теоретичний курс самостійно, повинен буде звернутися до сервісного центру МВС із заявою про бажання здати відповідний іспит. Разом з тим, обов’язковою є медична довідка. А ось сертифікат автошколи про проходження теоретичної частини навчання вже буде не потрібен.

У разі, якщо іспит не складений, людина зможе записатися на перездачу. Але, як має на увазі законопроєкт, не раніше, ніж через три місяці після невдалої здачі. Втім, ця норма може бути ще змінена: у висновках експертного управління ВР і профільного комітету вказується на «дискримінацію» тих, хто навчається самостійно, у порівнянні з тими громадянами, які будуть проходити навчання по-старому, в автошколах. Оскільки останні, згідно з чинним законодавством, отримують право на перездачу вже через п’ять днів після «провалу» на іспитах.

Автошколи все ж потрібні

Як акцентує автор, самопідготовка стосується тільки теоретичної частини.

«Практичну частину – водіння, звичайно, потрібно проходити у сертифікованих центрах. Повинен бути фахівець, спеціально обладнаний автомобіль – тут альтернативи бути не може», – розповідає Володимир Ватрас.

Але для цієї частини навчання законопроєкт пропонує зміни. Документ передбачає, по суті, «розведення у часі» теоретичного навчання і практичного.

«Згідно з проєктом, умовою переходу до практичної частини навчання – водіння – є здача іспиту з теоретичної частини. Сьогодні як відбувається: два тижні люди послухали лекції, навіть не вивчили до пуття правила дорожнього руху і вже сідають за кермо і з інструктором їздять по місту. Це, на нашу думку, призводить до численних випадків аварій», – пояснює автор.

Закон пропонує заборонити навчати водінню на автомобільних дорогах і вулицях загального користування осіб, які ще не склали іспит з теоретичної частини. Разом з тим, проєкт не забороняє проводити таке навчання на спеціально підготовлених майданчиках автошкіл.

Комітет хоче доопрацювання

Втім, шанси на те, що законопроєкт буде затверджений і стане чинним найближчим часом, досить невисокі. По-перше, незважаючи на те, що його розгляд фігурує в порядку денному, у депутатів знову може не вистачити часу: надто багато термінових проєктів накопичив парламент на останній пленарний тиждень. По-друге, у підходу, запропонованого авторами, знайшлися категоричні противники. Наприклад, МВС, як сказано у висновку профільного комітету, вважає, що затвердження законопроєкту «призведе до зниження рівня підготовки водіїв транспортних засобів, що, своєю чергою, буде сприяти зниженню рівня безпеки дорожнього руху, а допуск до складання іспитів без відповідного свідоцтва (про завершення навчання в автошколі) – перевантаження територіальних сервісних центрів МВС особами, які бажають отримати посвідчення водія із сумнівними знаннями і навичками». Нарешті, в самому комітеті, в принципі, не заперечуючи проти ідеї, вважають, що документ має бути доопрацьований.

«Ідея здорова. Щодо ситуації з епідемією ми можемо припустити, що дистанційне навчання або самонавчання буде актуальне і в цьому і, можливо, в наступному році. Але сам проєкт потрібно ретельно опрацювати, привести у відповідність до законодавства. Щоб не було маніпуляцій, щоб запобігти можливості здавати іспит формально. За ідеєю, це повинно бути, як ЗНО», – розповіла у коментарі сайту «Сьогодні» заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, народна депутатка Юлія Клименко.

У представників автошкіл є питання

Своєю чергою, багато питань до проєкту і у представників автошкіл. Як розповів сайту «Сьогодні» представник однієї зі шкіл при Всеукраїнському союзі автомобілістів, найбільше вони побоюються, що, в разі ухвалення закону, їм доведеться закриватися або скорочувати діяльність.

«Навіть якщо мова йде про те, що навчатися самостійно можна буде тільки на категоріям А і В, – це основна маса учнів. На інші категорії у нас може одн-дві з 30 людей прийти навчатися. Тому перше питання: мені закривати класи? Навіщо залучати висококласних фахівців, навіщо оплачувати оренду – ви знаєте, скільки коштує квадратний метр в Києві? Навіщо, зрештою, сертифікація? Завтра на кожному розі з’являться фірми, які без сертифікації, під виглядом яких-небудь послуг, наприклад консультаційних, готуватимуть до здачі теоретичних іспитів. Як я зможу з ними конкурувати?», – каже співрозмовник, який побажав залишитися інкогніто.

Виникають питання і з стосовно навчання водінню.

«Наприклад, мені незрозуміло, хто буде контролювати, здав учень, який сів за кермо, теоретичний іспит чи ні. Поліція кожну машину з інструктором буде зупиняти і перевіряти щогодини? Щодо майданчиків, де навчання не забороняється: а чи є такі добре облаштовані майданчики в розпорядженні кожної школи? Скільки учнів одночасно можуть на них навчатися? Питань багато», – зазначає співрозмовник.

За його словами, не виключено, що, в разі затвердження проєкту, багато автошкіл будуть змушені згорнути навчання до практичної частини.

«Тоді дійсно буде простіше і дешевше звільнити викладачів, відмовитися від оренди класів. Зняти офіс два на два метри, посадити секретаря, найняти десять інструкторів і навчати водінню. Але як це, зрештою, позначиться на рівні знань водіями теорії, на рівні їхньої підготовки, на рівні безпеки на дорогах, врешті-решт?» – каже представник Всеукраїнської спілки автомобілістів.

Зазначимо, що багато з цих питань звучали і під час розгляду проєкту профільним комітетом.

«Якраз для того, щоб врахувати всі ці моменти, ми і рекомендуємо направити проєкт на доопрацювання, – каже Юлія Клименко. – Щодо автошкіл, то їм також слід розуміти, що час не стоїть на місці, світ рухається в напрямку діджиталізаціі. І навіть школам необхідно оптимізувати свої бізнес-процеси з урахуванням реалій», – говорить народна депутатка.

Тому, не виключено, в процесі доопрацювання проєкту до стаціонарного навчання в школах і самонавчання додасться ще одна альтернатива – можливість дистанційного навчання теорії в автошколах. Також, швидше за все, будуть більш детально розписані механізми складання іспитів при самонавчанні, буде обговорюватися і перелік категорій, для яких таке навчання можливо. Автор законопроєкту говорить, що готовий доопрацювати його, якщо таке рішення ухвалить парламент.

«У будь-якому випадку, якщо парламент і поверне нам його на доопрацювання, ми доопрацюємо і внесемо в зал знову вже восени. Тому що вважаємо, що він потрібен. І, думаю, він буде ухвалений зрештою, оскільки колеги його в цілому підтримують», – зазначає Володимир Ватрас.

Джерело: Сегодня