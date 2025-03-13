В Україні вітряно: прогноз погоди на 13 березня
У деяких областях очікуються значні дощі з грозами
Сьогодні, 13 березня, в Україні очікується вітряна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
У західних областях очікуються помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні дощі з грозами, на решті території без опадів, вдень у північних, центральних та Харківській областях невеликий дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, на півдні країни до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.
В Карпатах, вдень в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.
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