В Україні вітряно: прогноз погоди на 13 березня

У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ

У деяких областях очікуються значні дощі з грозами

Сьогодні, 13 березня, в Україні очікується вітряна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях очікуються помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні дощі з грозами, на решті території без опадів, вдень у північних, центральних та Харківській областях невеликий дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, на півдні країни до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.

Прогноз погоди на 13 березня Укргідрометцентр

В Карпатах, вдень в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.