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В Україні вітряно: прогноз погоди на 13 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Україні вітряно: прогноз погоди на 13 березня
У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ
фото з відкритих джерел

У деяких областях очікуються значні дощі з грозами

Сьогодні, 13 березня, в Україні очікується вітряна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях очікуються помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні дощі з грозами, на решті території без опадів, вдень у північних, центральних та Харківській областях невеликий дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, на півдні країни до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.

Прогноз погоди на 13 березня
Прогноз погоди на 13 березня
Укргідрометцентр

В Карпатах, вдень в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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