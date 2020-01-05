У Криму заблоковані 23 українських сайти (перелік)



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Моніторинг був проведений в листопаді-грудні 2019 року

У Криму 9 провайдерів повністю блокують 23 українських сайти і дві соціальні мережі в дев’яти населених пунктах.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Зазначається, що моніторинг був проведений в листопаді-грудні 2019 року.

Перевірку доступності сайтів провели за допомогою мереж дев’яти різних провайдерів у дев’яти кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Мрія (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Сиваш-ні (Красноперекопськ), Гігабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

Станом на кінець грудня 2019 року, ці провайдери не дають доступ щонайменше до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Лівий берег, Цензор.нет, QHA, Слід.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Україна, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналістських розслідувань, Тоне то, Депо, Українська правда, РБК, Укрінформ, Дзеркало тижня, стрічка, сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм, а також сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

Крім того, у 8 з 9 провайдерів заблокований сайт Апостроф. У 5 провайдерів з 9 недоступний сайт громадського об’єднання «Кримська Солідарність». Сайти Радіо НВ, 112 Україна і 24 каналу недоступні у одного провайдера з 9.

При цьому, лише кілька сайтів зі списку заблоковані з посиланням на вимоги Роскомнагляду. В основному з сайтами не встановлюється з’єднання або на екрані з’являється напис «Помилка 403».

Правозахисники відзначають, що влада Росії в Криму прагне до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди.

«Таким чином, кримчан, по суті, позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну і проблеми в сфері прав людини, які відбуваються в Криму, тому що підконтрольні Кремлю ЗМІ приховують більшість таких фактів від жителів півострова», – кажуть правозахисники, закликаючи припинити обмеження доступу до медіа.

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Як повідомлялося, в Україні запускають російськомовний телеканал.