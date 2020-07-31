В Україні завершився весняний призов: 16 тисяч осіб відправлено до військ



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Призвано та відправлено до військ (сил) усього 16 460 осіб

Цього року призовників у віці 18−19 років відправляли до військових частин лише за їхнім власним бажанням

В Україні завершився весняний призов громадян на строкову службу, який тривав протягом травня — липня 2020 року.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що, згідно з повідомленням Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, призовні комісії та військові комісаріати виконали планове завдання на 100%.

«Призвано та відправлено до військ (сил) усього 16 460 осіб, із них до: Збройних Сил України — 9 000 осіб; Національної гвардії України — 5 460 осіб; Державної спеціальної служби транспорту — 700 осіб; Державної прикордонної служби України — 1 300 осіб», — повідомили в Генштабі.

Також повідомляється, що призов проводився з дотриманням заходів безпеки, введених Кабінетом міністрів для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, усім призовникам провели тести на Covid-19 та протягом двох тижнів розташовували їх окремо від іншого особового складу для посиленого медичного спостереження.

«Завдяки вжитим заходам не допущено виникнення небезпечної хвороби серед призовників та молодого поповнення, яке надійшло на комплектування військових частин», — заявили у Генштабі.

У повідомленні зазначено, що цього року призовників у віці 18−19 років відправляли до військових частин лише за їхнім власним бажанням, а також надавали відстрочки від призову випускникам закладів освіти цього року, які бажають навчатися для отримання наступного вищого рівня освіти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів хоче відтермінувати призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд вніс до Верховної ради відповідний проєкт закону.

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