На Донбасі помер військовий: Міноборони назвало причину



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На Донбасі 30 липня помер військовий Збройних сил

У відомстві Андрія Тарана стверджують, що боєць помер на фронті від серцевого нападу

Серед військових Операції Об’єднаних сил 30 липня втрат унаслідок обстрілів бойовиків не було, однак через гостру серцево-судинну недостатністюь помер старший сержант Володимир Перекрестов.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Втрат унаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил не було. Водночас, із сумом змушений повідомити про смерть з причини гострої серцево-судинної недостатності старшого сержанта Володимира Перекрестова, 1975 року народження», - повідомив речник.

Праута висловив щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.

Напередодні Міноборони повідомило про смерть трьох військових з початку тижня, зазначивши, що це сталося через «різке погіршення здоров’я».

Як повідомлялося, станом на 12 годину 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета.

29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

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