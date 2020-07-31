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    На Донбасі помер військовий: Міноборони назвало причину

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    <span>На Донбасі 30 липня помер військовий Збройних сил&nbsp;</span> - На Донбасі помер військовий: Міноборони назвало причину
    На Донбасі 30 липня помер військовий Збройних сил 

    У відомстві Андрія Тарана стверджують, що боєць помер на фронті від серцевого нападу

    Серед військових Операції Об’єднаних сил 30 липня втрат унаслідок обстрілів бойовиків не було, однак через гостру серцево-судинну недостатністюь помер старший сержант Володимир Перекрестов.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

    «Втрат унаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил не було. Водночас, із сумом змушений повідомити про смерть з причини гострої серцево-судинної недостатності старшого сержанта Володимира Перекрестова, 1975 року народження», - повідомив речник.

    Праута висловив щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.

    Напередодні Міноборони повідомило про смерть трьох військових з початку тижня, зазначивши, що це сталося через «різке погіршення здоров’я». 

    Як повідомлялося, станом на 12 годину 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

    Нагадаємо, вчора, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші.

    Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета

    29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

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