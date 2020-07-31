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    Ворог сьогодні двічі «неприцільно» обстріляв позиції Збройних сил

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    На Донбасі зафіксовано два обстріли, втрат немає&nbsp; - Ворог сьогодні двічі «неприцільно» обстріляв позиції Збройних сил
    На Донбасі зафіксовано два обстріли, втрат немає 

    За даними штабу, вогневі провокації противника були «неприцільними», тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали

    Упродовж поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє  пресцентр штабу ООС.

    «На ділянках відповідальності більшості підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші – постріли з автоматичного станкового гранатомета пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

    За даними штабу ООС, вогневі провокації противника були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

    Втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

    До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.

    Також сьогодні у Міноборони повідомили, що серед військових Операції Об’єднаних сил 30 липня втрат унаслідок обстрілів бойовиків не було, однак через гостру серцево-судинну недостатністюь помер старший сержант Володимир Перекрестов.

    Напередодні Міноборони повідомило про смерть трьох військових з початку тижня, зазначивши, що це сталося через «різке погіршення здоров’я». 

    Як повідомлялося, станом на 12 годину 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

    Нагадаємо, вчора, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші.

    Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета

    29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

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