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    У світі

    Польща і США домовились про розміщення постійного військового контингенту

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    Польща і США домовились про розміщення постійного американського військового контингенту - Польща і США домовились про розміщення постійного військового контингенту
    Польща і США домовились про розміщення постійного американського військового контингенту

    Принцип розміщення американських військ зміниться з ротаційної основи на постійну

    Польща і США домовились про розміщення в республіці постійного американського військового контингенту і введення в Польщу ще близько тисячі військових.

    Про це повідомляє пресслужба міністерства національної оборони Польщі.

    «Згідно двох угод, підписаних президентами Анджеєм Дудою і Дональдом Трампом, принцип розміщення американських військ зміниться з ротаційної основи на постійну. Кількість військових США, розміщених в Польщі, зросте орієнтовно на 1000, до мінімуму 5500», – йдеться в повідомленні.

    Познань стане резиденцією передового дивізійного командування і групи підтримки армії США.

    Дравсько-Поморське стане штаб-квартирою Центру бойової підготовки для спільного використання збройними силами Польщі та США.

    Вроцлав-Страховіце стане місцем завантаження та розвантаження авіабази ВПС США.

    Також військовий контингент розширять в Ласке, який стане місцем ескадрильї літаків з дистанційним управлінням ВПС США; в Поуідзе, який стане штабом повітряно-бойової бригади, батальйону бойової матеріально-технічної підтримки та спецназу, в Люблинці, який стане резиденцією іншого спецназу, а також в Жагані і Свентошуве, які стануть штаб-квартирою для бойової групи броньованої бригади.

    Посилення присутності американських військ у Польщі стосується не лише бойових частин, а й розвитку конкретних можливостей у галузі розвідки, командування або прийняття додаткових сил у разі надзвичайної ситуації. 

    Нагадаємо, 29 липня міністр оборони США Марк Еспер повідомив, що його країна виведе з Німеччини майже 12 тис військовослужбовців, але майже половину з них залишать в Європі для протидії загрозам з боку Росії.

    Як повідомлялося, 5 червня з’явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп вирішив більш ніж на чверть скоротити чисельність американських військ, дислокованих у Німеччині. Відповідне розпорядження вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн.

    До слова, у Німеччині відреагували на можливе виведення військ США.

    Польща США міністр військові
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