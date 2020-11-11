В Україні завтра буде холодно і без дощів

У Києві буде сухо, а температура повітря підніметься вдень до +6 градусів

Температура повітря вдень підніматиметься до +8 градусів

В Україні 12 листопада антициклон й далі блокуватиме будь-які опади, тому повсюди – без дощів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, завтра вітер буде південно-східний, помірний.

«В Україні періодично – тумани. В окремих районах через похолодання і стаціонування антициклону очікується одне з найкрасивіших метеорологічних явищ - паморозь. Температура повітря в Україні поступово знижуватиметься. Вночі 12-го листопада до -3+4 градусів, вдень до +3+8 градусів», – поінформувала метеоролог.

Діденко прогнозує у Києві в четвер вночі очікується 0+3 градуси, вдень +3+6 градусів.

«До кінця тижня в Україні – без істотних опадів, холоднішатиме далі», ­– наголосила синоптик.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

До слова, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.