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    Суспільство

    В Україні завтра буде холодно і без дощів

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    У Києві буде сухо, а температура повітря підніметься вдень до +6 градусів - В Україні завтра буде холодно і без дощів
    У Києві буде сухо, а температура повітря підніметься вдень до +6 градусів

    Температура повітря вдень підніматиметься до +8 градусів

    В Україні 12 листопада антициклон й далі блокуватиме будь-які опади, тому повсюди – без дощів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    За прогнозом Діденко, завтра вітер буде південно-східний, помірний.

    «В Україні періодично – тумани. В окремих районах через похолодання і стаціонування антициклону очікується одне з найкрасивіших метеорологічних явищ - паморозь. Температура повітря в Україні поступово знижуватиметься. Вночі 12-го листопада до -3+4 градусів, вдень до +3+8 градусів», – поінформувала метеоролог.

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    Діденко прогнозує у Києві в четвер вночі очікується 0+3 градуси, вдень +3+6 градусів.

    «До кінця тижня в Україні – без істотних опадів, холоднішатиме далі», ­– наголосила синоптик.

    Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

    До слова, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.

    прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко
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