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    Жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень

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    Жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень
    Фото: Susanne Nilsson/Flickr

    Високі температури фіксувалися на всіх континентах

    За даними синоптиків, цьогорічний жовтень став одним із трьох найтепліших жовтнів, як у світі, так і Європі загалом. Теплішим був лише жовтень 2015-го року та жовтень 2019 року (на 0,1°C). Місяць був надзвичайно теплим у Центральній, Східній та Північній Європі, на заході США, у Парагваї, Болівії, на півдні Бразилії та Намібії.

    Як повідомляє Служба Коперника зі змін клімату, загалом температура у жовтні цього року була на 1,6°C вищою за середній показник у період з 1981-2010 років.

    У Європі ж середня температура повітря за останні 12 місяців на 1,7°C перевищила середній показник 1981-2010 років. Найтеплішим календарним роком у Європі був 2019 рік, хоча лише з невеликим відривом. Його середня температура була на 1,2°C вище середньої за період 1981-2010 років.

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