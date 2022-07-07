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    Суспільство

    В Україні збільшилась кількість вакансій: на які професії є попит

    Найбільше вакансій розміщено по Київській та Львівській областях - В Україні збільшилась кількість вакансій: на які професії є попит
    Найбільше вакансій розміщено по Київській та Львівській областях
    фото з відкритих джерел

    Обрано п'ятірку популярних посад із найбільшою кількістю вакансій

    Ринок праці України тримає курс на відновлення. У червні кількість вакансій зросла на 67% до 35,5 тисячі, що втричі менше, ніж до початку війни. Про це свідчать дані спеціалізованого порталу пошуку роботи Work.ua.

    У яких регіонах більше вакансій

    За даними сайту, четверту частину пропозицій роботи в країні сконцентровано в Київській області – 9 352 вакансії. Далі йдуть Львівська область – 4 614 вакансії, Дніпропетровська область – 2 897 вакансій, Одеська область – 1 912 вакансій та Івано-Франківська область – 1 203 вакансії.

    На кого є попит

    У червні серед роботодавців зберігається високий попит на фахівців із продажу, які безпосередньо впливають на розвиток бізнесу. Зокрема, п'ятірка популярних посад із найбільшою кількістю вакансій виглядає так:

    • менеджер з продажу – 2 859 вакансій;
    • продавець-консультант – 2 035 вакансій;
    • бухгалтер – 1355 вакансій;
    • водій – 1 090 вакансій;
    • кухар – 1030 вакансій.

    Левову частку вакансій зареєстровано у категоріях: «Сфера обслуговування» – 5 841 вакансія «Продажі, закупівлі» – 5 383 та «Робочі спеціальності, виробництво» – 5 113 вакансій. У п'ятірку популярних категорій також входять «IT, комп'ютери, інтернет» – 3255 вакансій та «адміністрація, керівництво середньої ланки» – 3151 вакансія.

    Нагадаємо, що з початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало. Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати.

    Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить безробітним простіше стати на облік, а роботодавцям – отримати додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

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    Теги: росія окупанти війна ринок Україна праця окупація #stoprussia
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    В Україні збільшилась кількість вакансій: на які професії є попит