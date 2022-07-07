В Україні збільшилась кількість вакансій: на які професії є попит
Обрано п'ятірку популярних посад із найбільшою кількістю вакансій
Ринок праці України тримає курс на відновлення. У червні кількість вакансій зросла на 67% до 35,5 тисячі, що втричі менше, ніж до початку війни. Про це свідчать дані спеціалізованого порталу пошуку роботи Work.ua.
У яких регіонах більше вакансій
За даними сайту, четверту частину пропозицій роботи в країні сконцентровано в Київській області – 9 352 вакансії. Далі йдуть Львівська область – 4 614 вакансії, Дніпропетровська область – 2 897 вакансій, Одеська область – 1 912 вакансій та Івано-Франківська область – 1 203 вакансії.
На кого є попит
У червні серед роботодавців зберігається високий попит на фахівців із продажу, які безпосередньо впливають на розвиток бізнесу. Зокрема, п'ятірка популярних посад із найбільшою кількістю вакансій виглядає так:
- менеджер з продажу – 2 859 вакансій;
- продавець-консультант – 2 035 вакансій;
- бухгалтер – 1355 вакансій;
- водій – 1 090 вакансій;
- кухар – 1030 вакансій.
Левову частку вакансій зареєстровано у категоріях: «Сфера обслуговування» – 5 841 вакансія «Продажі, закупівлі» – 5 383 та «Робочі спеціальності, виробництво» – 5 113 вакансій. У п'ятірку популярних категорій також входять «IT, комп'ютери, інтернет» – 3255 вакансій та «адміністрація, керівництво середньої ланки» – 3151 вакансія.
Нагадаємо, що з початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало. Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати.
Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить безробітним простіше стати на облік, а роботодавцям – отримати додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.