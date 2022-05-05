Як отримати виплату за працевлаштування переселенців

Тепер українські підприємці, які найняли на роботу переселенців, можуть оформити заявку на отримання компенсації на платформі «Дія»

Держава обіцяє виплатити по 6500 грн за кожного нового співробітника

Українські підприємці можуть отримати компенсацію по 6500 грн за працевлаштування нових співробітників під час війни. Зокрема, кошти виплачуватимуть за працівників, які є внутрішньо переміщеними особами. Тепер оформити заявку на фінансову компенсацію можна через портал «Дія».

Для цього потрібно:

зайти на портал сервісу;

у розділі «Послуги» знайти «Підприємництво»;

обрати «Компенсація за працевлаштування ВПО» та подати заявку на її отримання.

Отримати компенсацію можуть підприємці, які:

працевлаштували ВПО після 24 лютого, а людина отримала довідку про свій статус також після цієї дати;

виплачували зарплату не менше мінімального рівня (тобто не менше тих самих 6500 грн);

сплачували єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування;

подавали податкову звітність за 4 квартал 2021.

Компенсацію можна отримати як за перший, так і за другий місяці роботи нових співробітників. Якщо працевлаштування відповідає всім умовам вище.

Раніше ми повідомляли, що через «Дію» можна оформити статус безробітного.