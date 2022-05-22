Німеччина планує спростити працевлаштування українців
Влада Німеччини планує прискорити визнання професійної кваліфікації українців
Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер заявила, що федеральні землі повинні змінити та пришвидшити умови отримання профкваліфікації для українців. Про це повідомляє DW.
За словами міністерки, українські біженці повинні швидше влаштовуватися в країні і знаходити собі роботу. Зокрема, держава повинна підтримувати бажання біженців працювати.
Штарк-Ватцінґер зазначила, що спрощення повинні ухвалюватися узгоджено у всіх федеральних землях.
Крім того, міністерство розглядає можливість надавати профкваліфікацію українцям вже після того, як вони влаштуються на роботу. Водночас для того, щоб працювати в Німеччині, потрібно мінімально знати мову. І для цього влада Німеччини підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих.
За даними на початок травня, у школах ФРН навчається 90 тисяч українських дітей.
Міністерка зазначила, що зараз Німеччина співпрацює з Україною для того, аби українські діти отримали німецький атестат про закінчення школи. Також робота йде над тим, аби для українських школярів проводилися онлайн-уроки з України, крім уроків у німецьких школах.
«Залишається сподіватися, що війна закінчиться в найближчому майбутньому і повернення буде можливим. Але ми також маємо підготуватися до того, що вони залишаться з нами довше», – сказала міністерка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина виділить близько 1 млрд євро для підтримки бюджету України.