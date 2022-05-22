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    Німеччина планує спростити працевлаштування українців

    Влада Німеччини&nbsp;розглядає можливість надавати профкваліфікацію українцям вже після того, як вони влаштуються на роботу - Німеччина планує спростити працевлаштування українців
    Влада Німеччини розглядає можливість надавати профкваліфікацію українцям вже після того, як вони влаштуються на роботу
    фото з відкритих джерел

    Влада Німеччини планує прискорити визнання професійної кваліфікації українців

    Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер заявила, що федеральні землі повинні змінити та пришвидшити умови отримання профкваліфікації для українців. Про це повідомляє DW.

    За словами міністерки, українські біженці повинні швидше влаштовуватися в країні і знаходити собі роботу. Зокрема, держава повинна підтримувати бажання біженців працювати.

    Штарк-Ватцінґер зазначила, що спрощення повинні ухвалюватися узгоджено у всіх федеральних землях.

    Крім того, міністерство розглядає можливість надавати профкваліфікацію українцям вже після того, як вони влаштуються на роботу. Водночас для того, щоб працювати в Німеччині, потрібно мінімально знати мову. І для цього влада Німеччини підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих.

    За даними на початок травня, у школах ФРН навчається 90 тисяч українських дітей.

    Міністерка зазначила, що зараз Німеччина співпрацює з Україною для того, аби українські діти отримали німецький атестат про закінчення школи. Також робота йде над тим, аби для українських школярів проводилися онлайн-уроки з України, крім уроків у німецьких школах.

    «Залишається сподіватися, що війна закінчиться в найближчому майбутньому і повернення буде можливим. Але ми також маємо підготуватися до того, що вони залишаться з нами довше», – сказала міністерка.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина виділить близько 1 млрд євро для підтримки бюджету України.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна українці Україна робота влада біженці окупація #stoprussia
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    Німеччина планує спростити працевлаштування українців