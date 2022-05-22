Німеччина планує спростити працевлаштування українців

Влада Німеччини розглядає можливість надавати профкваліфікацію українцям вже після того, як вони влаштуються на роботу

Влада Німеччини планує прискорити визнання професійної кваліфікації українців

Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер заявила, що федеральні землі повинні змінити та пришвидшити умови отримання профкваліфікації для українців. Про це повідомляє DW.

За словами міністерки, українські біженці повинні швидше влаштовуватися в країні і знаходити собі роботу. Зокрема, держава повинна підтримувати бажання біженців працювати.

Штарк-Ватцінґер зазначила, що спрощення повинні ухвалюватися узгоджено у всіх федеральних землях.

Крім того, міністерство розглядає можливість надавати профкваліфікацію українцям вже після того, як вони влаштуються на роботу. Водночас для того, щоб працювати в Німеччині, потрібно мінімально знати мову. І для цього влада Німеччини підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих.

За даними на початок травня, у школах ФРН навчається 90 тисяч українських дітей.

Міністерка зазначила, що зараз Німеччина співпрацює з Україною для того, аби українські діти отримали німецький атестат про закінчення школи. Також робота йде над тим, аби для українських школярів проводилися онлайн-уроки з України, крім уроків у німецьких школах.

«Залишається сподіватися, що війна закінчиться в найближчому майбутньому і повернення буде можливим. Але ми також маємо підготуватися до того, що вони залишаться з нами довше», – сказала міністерка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина виділить близько 1 млрд євро для підтримки бюджету України.