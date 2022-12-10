У Києві під час вибуху кіоску постраждали п'ятеро людей (фото)

Вогнем було охоплено два суміжні кіоски

У Голосіївському районі Києва в одному із кіосків їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон. Внаслідок події постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє ДСНС.



«9 грудня о 19:27 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській, 34-Б у Голосіївському районі столиці», – йдеться у повідомленні.

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Після прибуття рятувальників з'ясувалося, що у металевому кіоску із приготування їжі швидкого приготування стався вибух газового балона з подальшим горінням. Вогнем було охоплено два суміжні кіоски.

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В Києві вибухнув газовий балон у МАФі: постраждало п’ятеро людей фото: ДСНС

Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей: з них два працівники кіоску з приготування їжі, один відвідувач, одна людина, яка намагалася гасити пожежу та продавець суміжного магазину з продажу мобільних аксесуарів.

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Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.

Нагадаємо, вчора у столиці Росії Москві палав торгово-розважальний центр «Мега Хімки». Площа займання становила приблизно 7 тис. кв. Як свідчать відеокадри з місця пожежі, торговий центр вигорів вщент.

Торговий центр на Ленінградському шосе у Підмосков'ї запалав рано-вранці 9 грудня. Вогонь поширився на території гіпермаркету OBI, очевидці повідомляли про потужний вибух під час пожежі та публікували його кадри. Внаслідок пожежі будівельний гіпермаркет майже повністю вигорів, але пожежа не поширилася на інші частини ТЦ. Загинув охоронець торговельного центру.