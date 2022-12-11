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У багатоповерхівці столиці стався вибух: рятувальники показали наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У багатоповерхівці столиці стався вибух: рятувальники показали наслідки
Внаслідок вибуху пошкоджено віконні рами квартири
фото: ДСНС

На кухні однієї із квартир стався вибух газового балона

Сьогодні, 11 грудня, у багатоповерхівці в Києві вибухнув туристичний газовий балон. Інцидент стався в одному з будинків Оболонського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«11 грудня о 12:29 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Бережанській, 14, що в Оболонському районі столиці», – йдеться в повідомленні.

У багатоповерхівці столиці стався вибух: рятувальники показали наслідки фото 1

Після прибуття на місце інциденту рятувальники з'ясували, що на кухні однієї із квартир на 9-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух газового балончика, але без послідуючого горіння.

У багатоповерхівці столиці стався вибух: рятувальники показали наслідки фото 2

«Рятувальники перевірили помешкання, на щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок вибуху пошкоджено віконні рами квартири», – повідомили в ДСНС.

У багатоповерхівці столиці стався вибух: рятувальники показали наслідки фото 3

 

Рятувальники закликали дотримуватись наступних порад щодо використання газових туристичних пальників:

  • купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
  • неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
  • балончик розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
  • не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.
  • важливо – забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям.

Раніше повідомлялося, що 10 грудня  у 24-поверховому житловому будинку на вул. Паньківська, 20 у Голосіївському районі столиці стався вибух. На місці події рятувальники встановили, що в одній із квартир на 13 поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замикання електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора.

Теги: вибух Київ ДСНС рятувальники Щастя

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