У багатоповерхівці столиці стався вибух: рятувальники показали наслідки

На кухні однієї із квартир стався вибух газового балона

Сьогодні, 11 грудня, у багатоповерхівці в Києві вибухнув туристичний газовий балон. Інцидент стався в одному з будинків Оболонського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«11 грудня о 12:29 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Бережанській, 14, що в Оболонському районі столиці», – йдеться в повідомленні.

Після прибуття на місце інциденту рятувальники з'ясували, що на кухні однієї із квартир на 9-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух газового балончика, але без послідуючого горіння.

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«Рятувальники перевірили помешкання, на щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок вибуху пошкоджено віконні рами квартири», – повідомили в ДСНС.

Рятувальники закликали дотримуватись наступних порад щодо використання газових туристичних пальників:

купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.

неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

балончик розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.

важливо – забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям.

Раніше повідомлялося, що 10 грудня у 24-поверховому житловому будинку на вул. Паньківська, 20 у Голосіївському районі столиці стався вибух. На місці події рятувальники встановили, що в одній із квартир на 13 поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замикання електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора.