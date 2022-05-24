Окупанти випустили власну поштову марку з палаючим заводом «Азовсталь» (фото)

Тираж марки, як стверджують, складає 10 тисяч екземплярів

Проросійський «уряд» окупованого Донецька випустив поштову марку з палаючим заводом «Азовсталь» у Маріуполі за аналогією марки Укрпошти з палаючим крейсером «Москва».

На поштовій марці терористи зобразили рашистський знак «Z» і фразу «Zакат нацизма». Знак «Z» перекреслює герб українського «Азову» на тлі розбомбленої «Азовсталі», на території якої кілька місяців тримали кругову оборону українські захисники.

Тираж марки, як стверджують, складає 10 тисяч екземплярів.

Додатково окупанти додрукували ще дві тисячі листівок з поштовим «штемпелем» «Денацифікація».

Тим часом 23 травня Укрпошта продала близько 800 тисяч марок «Русскій воєнний корабль… Всьо» одразу після старту продажу.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну.

Також українці обрали зображення для нової воєнної марки. Це не пес Патрон. Серед п'яти запропонованих варіантів переміг «Доброго вечора, ми з України».