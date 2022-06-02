Легалізація зброї: «Дія» опублікувала результати опитування

Опитування щодо обігу зброї в Україні запустили в «Дії» 25 травня

У «Дії» завершили опитування щодо підтримки володіння зброєю, ініційоване Міністерством внутрішніх справ. У ньому взяли участь 1 726 452 користувачі застосунку.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, опитування стало наймасовішим.

Результати опитування у додатку «Дія»

58,75% учасників підтримали легалізацію зброї для особистого захисту. Це означає, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідатимуть певним вимогам, а зброю можна буде носити в громадських містах.

21,82% висловилися проти обігу зброї серед цивільного населення.

19,43% підтримують варіант «для спеціальних потреб». Це означає, що носити зброю з собою заборонено. Зберігати її можна тільки вдома, використовувати в тирах і на стрільбищах.

Нагадаємо, опитування щодо обігу зброї в Україні запустили в «Дії» 25 травня. Взяти участь у ньому могли лише повнолітні користувачі.

В умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що відповідальність за обіг збої лежить і на державі, і на суспільстві.

23 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.

Читайте також: