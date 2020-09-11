Степанов заявив, що продавці центрального ринку у Чернігові порушують карантин



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«Дуже мала кількість людей були в масках», – розповів Степанов

Міністр звернувся до місцевої влади міста з проханням організувати дотримання правил карантину, зокрема, на цьому ринку

Близько 70% продавців центрального ринку у Чернігові носять маску на підборідді. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр зазначив, що під час робочої поїздки відвідав центральний ринок.

Степанов поінформував, що звернувся до місцевої влади міста з проханням організувати дотримання правил карантину, зокрема, на цьому ринку.

«Дуже мала кількість людей були в масках», – розповів він про ситуацію на ринку.

В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

Також у Києві за добу 404 нових хворих на коронавірус. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадки захворювання на Covid-19. Від початку епідемії у Києві одужали 5148 людей (за добу 171), померла 261 особа (за добу 7). У Київській області зафіксовано 6648 випадків захворювання на Covid-19.