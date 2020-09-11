В Україні кількість хворих коронавірусом зросла минулої доби у Києві та 23 областях



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Найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (404), у Тернопільській (302), Одеській (283), Харківській (280), Хмельницькій (198) та Львівській (174) областях

Тільки в Чернігівській області 10 вересня тих, хто одужав на одного більше, ніж хворих

В Україні кількість хворих коронавірусом минулої доби зросла в Києві та у 23 областях. Такі дані оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України.

Тільки в Чернігівській області 10 вересня тих, хто одужав на одного більше, ніж хворих.

Згідно з інформацією Системи моніторингу, у п'ятницю, 11 вересня, найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (404), у Тернопільській (302), Одеській (283), Харківській (280), Хмельницькій (198) та Львівській (174) областях.

Загалом за минулу добу:

у Вінницькій області підтверджено 84 нових випадки захворювання на COVID-19 і 24 випадки одужання, нині в області хворіють 1 434 людини (на 60 більше);

у Волинській області 69 осіб захворіли, 2 - померли і 54 - одужали, нині хворіють 1 729 (на 13 більше за добу);

у Дніпропетровській області 81 новий випадок захворювання і 52 - одужання, нині хворіють 1 609 осіб (на 29 більше);

у Донецькій області 90 осіб захворіли і 3 - одужали, хворіють 974 людини (на 87 більше);

у Житомирській області 117 осіб захворіли, 2 - померли й 21 - одужала, хворіють 1 644 (на 94 більше);

у Закарпатській області 94 нових випадки захворювання, 3 випадки смерті й 3 - одужання, нині хворіють 4 560 осіб (на 88 більше за добу);

у Запорізькій області 55 осіб захворіли і 6 - одужали, хворіє 1 051 особа (на 49 більше);

в Івано-Франківській області зафіксовано 151 новий випадок захворювання, 3 випадки смерті й 143 - одужання, нині хворіють 6 187 осіб (на 5 більше);

у Києві 404 нових випадки захворювання, 7 людей померли й 171 - одужала, нині хворіють 11 114 осіб (на 226 більше за добу);

у Київській області 94 людини захворіли, 4 - померли й 41 - одужала, нині хворіють 2 090 осіб (на 49 більше);

у Кіровоградській області 11 осіб захворіли, 1 - померла і 9 - одужали, нині хворіє 91 (на 1 більше за добу);

у Луганській області 29 осіб захворіли і 5 - одужали, нині хворіють 258 осіб (на 24 більше);

у Львівській області підтверджено 174 нових випадки захворювання на COVID-19, 7 випадків смерті та 83 випадки одужання, нині хворіють 10 997 осіб (на 84 більше за добу);

у Миколаївській області 85 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті й 19 - одужання, нині хворіють 1 150 осіб (на 64 більше);

в Одеській області 283 людини захворіли, 4 - померли й 27 - одужали, хворіють 6 880 осіб (на 252 більше за добу);

у Полтавській області 61 людина захворіла й 7 - одужали, хворіють 513 осіб (на 54 більше);

у Рівненській області 144 нових випадки захворювання, 1 випадок смерті й 123 - одужання, нині хворіють 2 622 людини (на 20 більше за добу);

у Сумській області 42 нових випадки захворювання, 2 випадки смерті й 22 - одужання, нині хворіють 1 207 осіб (на 18 більше);

у Тернопільській області 302 нових випадки захворювання, 3 випадки смерті й 111 - одужання, нині хворіють 4 458 осіб (на 188 більше);

у Харківській області 280 нових випадків захворювання та 6 випадків смерті, нині хворіють 8 364 людини (на 274 більше, ніж днем раніше);

у Херсонській області 18 осіб захворіли та 12 - одужали, хворіють 228 осіб (на 6 більше);

у Хмельницькій області 198 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті й 28 - одужання, нині хворіє 1 931 особа (на 168 більше за добу);

у Черкаській області 117 осіб захворіли і 35 - одужали, хворіють 1 111 осіб (на 82 більше);

у Чернівецькій області 132 нових випадки захворювання, 4 людини померли і 99 - одужали, нині хворіють 4 578 осіб (на 29 більше за добу);

у Чернігівській області 29 нових випадків захворювання і 30 - одужали, нині хворіють 1 885 осіб (на 1 менше).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.