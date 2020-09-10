Україну по-новому поділили на карантинні зони: що змінилось



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Новий поділ на карантинні зони почне діяти з 14 вересня

Київ, Львів, Вінниця, Хмельницькій потрапили до «помаранчевої» зони

В Україні з 14 вересня змінюється поділ на зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 вересня.

Зазначається, що Київ і Вінниця через погіршення ситуації з коронавірусом потрапляють до «помаранчевої» карантинної зони.

До «червоної» зони потраплять такі населені пункти:

місто Чоп Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

До «помаранчевої» зони увійдуть такі населені пункти:

міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;

Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;

міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;

міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ Миколаївської області;

місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Як повідомлялося, у «червоній» карантинній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів, діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

У «помаранчевій» – забороняється:

робота гостелів, турбаз тощо (окрім готелів);

розважальних закладів, ресторанів в нічний час;

планових госпіталізацій до лікарень;

спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

приймання нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

У «жовтій» карантинній зоні забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають «кризові» послуги.

У «зеленій» карантинній зоні обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні, дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м), дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць), перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 9 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2582 людей. Також відомо, що 1174 пацієнти вчора одужали, а 44 — померли від ускладнень. За весь час епідемії коронавірусне захворювання виявили в 145 612 людей, із яких одужали 65 877, а 3023 померли. 76 712 людей продовжують лікуватися від Covid-19.



