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    Суспільство

    В український прокат вийшла документальна стрічка «Перша сотня»

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    Назва фільму &laquo;Перша сотня&raquo; - збірна, це перша сотня чи перша сотня тисяч людей, які взяли на свої плечі відповідальність за країну, - режисер - В український прокат вийшла документальна стрічка «Перша сотня»
    Назва фільму «Перша сотня» - збірна, це перша сотня чи перша сотня тисяч людей, які взяли на свої плечі відповідальність за країну, - режисер

    З перших днів Майдану творча група стрічки вирішили взяти на себе відповідальність простежити, як починає формуватися громадянське суспільство, - Пілунський

    У четвер, 21 березня, в широкий український прокат вийшов повнометражний документальний фільм «Перша сотня». Про це повідомляє «Укрінформ».

    Як зазначається, один із авторів стрічки, режисер та оператор Ярослав Пілунський розповів, що з перших днів Майдану творча група стрічки хотіли бути ефективною частиною процесу, тому вирішили зібратися у кінооб’єднання «Вавилон'13» і взяли на себе відповідальність простежити, як починає формуватися громадянське суспільство.

    За словами Пілунського, ідея Майдану від початку не була визначена, люди вийшли захищати своїх дітей.

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    «Вони вийшли проти криміналу пліч-о-пліч опиратися тим, хто намагався зробити їх рабами. На цьому ідея закінчувалася. Перебуваючи всередині цього процесу, ми розуміли, що далі має бути розвиток подій, які ми повинні відстежувати для історії і розуміння. Почалася війна, ми поїхали за нашими героями на фронт. З ідеєю цього ми фільму жили кілька наступних років», - додав він.

    Пілунський зазначив, що назва «Перша сотня» - збірна, мається на увазі не конкретна перша сотня «Львівська брама», а умовно перша сотня чи перша сотня тисяч людей, які взяли на свої плечі відповідальність за країну.

    Завдяки тому, що автори стрічки - Ярослав Пілунський, Юрій Грузінов та Юлія Шашкова - майстри постановочного кінематографа, вони підходили до зйомки об’єктів та портретів дуже мальовничо, і вийшло майже постановочне кіно.

    «Фільм може багатьом здатися постановочним, але уявити бюджет аналогічного постановочного кіно нереально. У нас в кадрі весь Майдан, фронт, війна. Продюсери говорять, що такий проект порахувати просто неможливо», - сказав режисер.

    У «Першій сотні» розглядають історію особистих відносин людей і перебувають всередині цього процесу – у фільмі немає жодного інтерв’ю, лише життя у всіх його проявах.

    «Ми не вибудовували сценарій, але йшли за драматургією життя. А потім, застосувавши інструментарій кінематографу, монтаж, музику, постаралися скласти пазл цієї драматургії у форму, зрозумілу глядачу», - розповів Пілунський.

    Він розповів, що герої, які знімалися у картині, вже бачили готовий фільм, автори картини підтримують з ними спілкування, слідкують за їхніми долями.

    «Деякі з них повернулися до свого бізнесу, деякі продовжили займатися військовими професіями. Ми постійно контактуємо, адже вони - частина нашої історії. Вони ставляться до себе на екрані не як до себе особисто, а як до екранних образів. Як сказав Тихий (Володимир Тихий, співзасновник творчого об'єднання «Вавилон'13» - ред.), наш фільм – сублімація подій Майдану і того, як все відбувалося», - додав Пілунський.

    Як повідомлялося, проект «Першої сотні» став одним із переможців восьмого конкурсного відбору Держкіно. Державна підтримка фільму становила 1 989 325 грн, що становить 50% загальної вартості фільму. Зйомки стрічки відбувалися з жовтня 2013-го до грудня 2016 року.

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