В Україну прийде потепління, подекуди – дощі: прогноз погоди на 4 червня

На південному сході у п'ятницю ще триматиметься прохолода

У п'ятницю, 4 червня, до України почне потроху прориватися потепління, однак місцями ітимуть короткочасні дощі. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 17-22°, на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 8-13°. Вітер в Україні північний та північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 4 червня буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

Прогноз погоди в Україні на 4 червня

Як у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, сьогодні циклон з Приазов'я та його атмосферні фронти знову поливатимуть дощами Схід України, Південь, закидатимуть вологу у центральні області та трохи дотягуватимуться до північної частини. Проте більшість областей Півночі та Заходу побудуть серед сухої все ж погоди.

Згідно з прогнозом синоптикині, від сьогодні в Україні почне теплішати - температура повітря почне поступово підвищуватися, вдень очікується +17+22°. Хіба що на південному сході - Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим - буде свіжіше, +14+19°.

Надалі в Україні буде помірно тепло, проте дощів вистачатиме, зазначила Наталія Діденко.

Додамо, що в більшості регіонів України пройшли грози з градом, десятки населених пунктів залишилися без електрики.

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